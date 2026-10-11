Ο Μάρκο Σιμόνε έχει αγωνιστεί ως επιθετικός στη Μίλαν, τη Παρί Σεν Ζερμέν και τη Μονακό και όνειρο του ήταν να γίνει προπονητής μας γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας. Εξαιτίας όμως της έλλειψης εμπειρίας στο προπονητικό κομμάτι κανένας σύλλογος δεν τον εμπιστευόταν να αναλάβει μία τέτοια θέση και έτσι αποφάσισε να κάνει κάτι πολύ τολμηρό και να φτιάξει τη δική του γυναικεία ομάδα, τη Μονακό Γιουνάιτεντ με την οικονομική στήριξη από το Racing City Group.

Η Μονακό ξεκίνησε την πορεία της από την πέμπτη κατηγορία του ποδοσφαίρου γυναικών της Γαλλίας, όπου και κατέκτησε το πρωτάθλημα, καθώς και το τοπικό Κύπελλο Marenco, ενώ έφτασε μέχρι και τον τελικό του Κυπέλλου Μεσογείου, όπου ηττήθηκε στα πέναλτι από τη δεύτερη ομάδα της Μαρσέιγ. Το εντυπωσιακό είναι πως στις αναμετρήσεις της τα σκορ που διαμορφώνονταν είχαν την Μονακό σε τεράστιες αποκλίσεις σε σχέση με τις αντιπάλους της, με το μεγαλύτερο να φτάνει το 27-0.

Μέσα σε έναν χρόνο πέτυχε 254! γκολ συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις, είχε 14/14 νίκες στο πρωτάθλημα, ενώ είχε καταφέρει να δεχτεί μόνο 5 γκολ στη διάρκεια του πρωταθλήματος και να πετύχει 178. Τα στατιστικά αυτά είναι αποτελέσματα της ιδιαίτερης φιλοσοφίας του Σιμόνε, ο οποίος επιμένει στην κατοχή της μπάλας, στην ψηλή πίεση και στην ανάληψη ρίσκου και μάλιστα το τελευταίο βοηθά την κάθε παίκτρια να νιώθει ξεχωριστή, κατά την άποψη του.

Το μεράκι που έχει για τον σύλλογο που έχει δημιουργήσει φαίνεται από το γεγονός ότι εκείνος έχει αναλάβει όλη την οργάνωση της ομάδας μόνος του χωρίς να δέχεται κάποια βοήθεια, Με λίγα λόγια είναι ταυτόχρονα πρόεδρος, προπονητής, υπεύθυνος μεταγραφών, εμπορικός διευθυντής και γενικά ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές. Κατανοεί τις δυσκολίες της κάθε παίκτριας που έχει την προτεραιότητα των σπουδών, της δουλειάς ακόμα και των παιδιών της, πράγμα που «αναγκάζει» την Μονακό να συνεχίζει να είναι ομάδα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, παρότι υπάρχουν βλέψεις για κάτι μεγαλύτερο.

Ο σύλλογος αγωνίζονται πλέον στην τέταρτη κατηγορία της Γαλλίας και όπως αναφέρει και ο τεχνικός, βασικός στόχος του είναι να φτάσει στο εθνικό επίπεδο μέσα σε τέσσερα χρόνια το πολύ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως ονειρεύεται ακόμη και την διεξαγωγή αγώνων του Women's Champions League στο Stade Louis-II.

Ταυτόχρονα με τη γυναικεία ομάδα έχει αναλάβει να προπονεί τόσο την δεύτερη ομάδα όσο και τις 3 ακαδημίες του συλλόγου (Κ18, Κ15 και Κ11). Κάνει μάλιστα ξεκάθαρο ότι δεν θα εγκαταλείψει την Μονακό Γιουνάιτεντ ακόμα και αν του γίνουν προτάσεις από μεγάλους συλλόγους όπως την Παρί Σεν Ζερμέν, την Μπαρτσελόνα ή την Angel City.

Όσον αφορά την αντίθεση ανάμεσα στο γυναικείο και το ανδρικό ποδόσφαιρο, ο 57χρονος θεωρεί ότι το πρώτο είναι κατάφορα αδικημένο, καθώς η εξέλιξη και η ανέλιξη των γυναικών στον χώρο αυτό είναι πολύ πιο δύσκολη από ότι των ανδρών, κάτι που, όπως εξομολογήθηκε και ο ίδιος, δεν είχε αντιληφθεί στα χρόνια της καριέρας του στο ανδρικό ποδόσφαιρο.