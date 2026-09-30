Αργυρή στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια η Τόνια Κορρέ

Η σεζόν 2026 επιφύλασσε αρκετές νέες εμπειρίες για την Τόνια Κορρέ, καθώς οι αγώνες έλαβαν χώρα σε πίστες στις οποίες δεν είχε ξανά βρεθεί, ενώ στα χέρια της είχε μια νέα μοτοσυκλέτα να προσαρμοστεί. Μεγαλύτερες οι προκλήσεις, μεγαλύτερη η Yamaha R7 από την CFmoto 300 που αγωνιζόταν μέχρι στιγμής, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο Βαλκανίων Γυναικών 2025, και μεγαλύτερες οι πίστες.

Το τελευταίο αγωνιστικό τριήμερο διεξάχθηκε στη νέα πίστα της Βουλγαρίας, A1 Motor Park, παράλληλα με το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Μοτοσυκλέτας.

Η Ελληνίδα πιλότος, της ομάδας Pascota Racing, είχε να αντιμετωπίσει έναν αρκετά άστατο καιρό, με βροχές και κρύο, αντιπάλους οι οποίοι είχαν ξανά βρεθεί στην πίστα, σε αντίθεση με εκείνη, ενώ η βαθμολογία ήταν σε κρίσιμο σημείο ώστε να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση που είχε βάλει ως στόχο.

Στον πρώτο αγώνα, το Σάββατο, η θερμοκρασία ήταν αρκετά χαμηλή και η πίστα κρύα. Με σλικ ελαστικά, καθώς η βροχή είχε σταματήσει, η Κορρέ ξεκινούσε από την έκτη θέση και με την αστραπιαία της εκκίνηση προσπέρασε δυο αναβάτες. Έχοντας διαβάσει γρήγορα την πίστα από τις δοκιμές, βρισκόταν στην τρίτη θέση τόσο για την Jr Sportbike όσο για το R7 CUP και με επιφύλαξη, λόγω του άστατου καιρού, κράτησε σταθερό ρυθμό, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο την τεχνική της στην πίστα.

Κατά τον τελευταίο γύρο, στην πρώτη στροφή, ο Ζουράν Τάι #44 από τη Σλοβενία, ο οποίος βρισκόταν στη δεύτερη θέση, είχε πτώση και λόγω αυτού ανέβηκε η Κορρέ. Η απόσταση από τον πρώτο αναβατή, τον Έλληνα Κωνσταντίνο Καπούνταλη #77, ήταν μεγάλη και, έτσι, τερμάτισε στη δεύτερη θέση, παίρνοντας 20 πολύτιμους βαθμούς για το Πρωτάθλημα.

Ο δεύτερος αγώνας του έκτου γύρου και τελευταίος για τη σεζόν ανακοινώθηκε ως wet race πριν από την εκκίνηση. Με μόνο τέσσερις αγωνιζόμενους στη γραμμή εκκίνησης και με βρόχινα λάστιχα, ο αγώνας δέκα γύρων ξεκίνησε και η πιλότος μας έφυγε ξανά… σαν σίφουνας. Προσπέρασε δυο αναβάτες κατά την εκκίνηση, χάνοντας τη μια στον πρώτο γύρο αλλά συνεχίζοντας με σταθερό ρυθμό.

Φτάνοντας στον έκτο γύρο, ο αντίπαλος της από την Σλοβενία την είχε πλησιάσει χωρίς όμως να την απειλεί για τη βαθμολογία. Εκτέλεσε προσπέραση στην τελευταία στροφή αλλά έχοντας τέσσερις γύρους ακόμη μπροστά τους, η Κορρέ αύξησε τον ρυθμό της για να μην επιτρέψει να ανοίξει διαφορά.

Τελικά στον τελευταίο γύρο, είχε μειώσει τον χρόνο της αλλά δεν πρόλαβε να προσπεράσει οπότε τερμάτισε στην τρίτη θέση για τις δυο κατηγορίες.

Αν και τρίτη θέση στον αγώνα, δεν στερήθηκε τη δεύτερη θέση στα Πρωταθλήματα του Alpe Adria – Junior Sportbike και Yamaha R7 – με τους βαθμούς που είχε συλλέξει όλη τη χρονιά, κατακτώντας επίσης τη δεύτερη θέση στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα.

Στη φετινή σεζόν δεν περίμενε τέτοια αποτελέσματα, καθώς στο ντεμπούτο της είχε πολλά να μάθει όπως κάθε αναβάτης και αναβάτρια στην πρώτη τους χρονιά. Κάθε πίστα και γύρος ήταν ένα ακόμη μάθημα για εκείνη. Με όλα τα φετινά επιτεύγματα ή λάθη να συμβολίζουν τις προσπάθειες της μέχρι τώρα.

Έχοντας πλέον μάθει τις πίστες και τη μοτοσυκλέτα, βάζει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη για την επόμενη σεζόν.

Η πρώτη χρονιά με τη μοτοσυκλέτα Yamaha R7 ολοκληρώθηκε και η εμπειρία αποκτήθηκε, με την Τόνια Κορρέ να είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα.

«Κάναμε περισσότερα από ότι περιμέναμε»

Η Ελληνίδα αναβάτρια μίλησε μετά την επιτυχία της, «καταφέραμε φέτος περισσότερα από ότι περιμέναμε. Είχαμε χαμηλά τον πήχη γιατί με μια καινούργια μοτοσυκλέτας και άγνωστες πίστες για εμένα, δεν περιμέναμε να κατακτήσουμε τη δεύτερη θέση σε δυο κατηγορίες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Alpe Adria.

Στον χθεσινό αγώνα πήραμε τη δεύτερη θέση τερματισμού ενώ ο σημερινός αγώνας ήταν με βροχερές συνθήκες. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μειονέκτημα μου η βροχή αλλά σίγουρα δεν οδηγώ με την ίδια αυτοπεποίθηση όπως οδηγώ σε στεγνό αγώνα.

Είμασταν πάνω από το μισό του αγώνα στη δεύτερη θέση, παρόλα αυτά λίγους γύρους πριν το τέλος μας προσπέρασε ο Τάι και τερματίσαμε στην τρίτη θέση σήμερα αλλά συνολικά από όλους τους βαθμούς που είχαμε μαζέψει όλη τη χρονιά, καταφέραμε να τερματίσουμε δεύτεροι και στις δυο κατηγορίες.

Είμαι πολύ ευχαριστημένη γιατί κάναμε περισσότερα από ότι περιμέναμε. Φέτος έμαθα τόσες νέες πίστες με το Alpe Adria, το οποίο είναι μια μεγάλη διοργάνωση που σε κάνει να νιώθεις πιο σίγουρος. Του χρόνου περιμένω ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Αν συνεχίσω σε αυτό το Πρωτάθλημα, τώρα που ξέρω τις πίστες και τη μοτοσυκλέτα, ο πήχης που σας είπα στην αρχή θα ανέβει».