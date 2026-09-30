Με σπουδαία Κλάρκ ισοφάρισαν οι Φίβερ, έγραψαν ιστορία με την πρόκριση οι Λίμπερτι

Δύο σημαντικά ματς περιελάμβανε το πρόγραμμα του WNBA στα playoffs. Οι Λίμπερτι πέταξαν εκτός συνέχειας τη Μινεσότα και έγραψαν ιστορία, ενώ οι Φίβερ με κορυφαία Κλαρκ έμειναν ζωντανές στη σειρά με τις Έισις.

Με σπουδαία Κλαρκ κράτησαν ζωντανή τη σειρά

Οι Φίβερ έδειξαν τα δόντια τους και επικράτησαν με 99-89 των Έισις, κάτι που έφερε τη σειρά στο 1-1. Πρωταγωνίστρια η Κλαρκ που έβλεπε το καλάθι σαν βαρέλι. Τελείωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους (5/11 τρίποντα) και 15 ασίστ και έγραψε ιστορία, όντας η μοναδική με 25+ πόντους και 15+ ασίστ σε ένα παιχνίδι. Σημαντικές βοήθειες η Μίτσελ με 26 πόντους για τις νικήτριες. Για τις Έισις η Γιανγκ σταμάτησε στους 31 πόντους αλλά δεν έφτασε.

Η Κλαρκ μετά το χρυσό μετάλλιο με την Τeam USA στο Παγκόσμιο, συνεχίζει απτόητη και στο WNBA, θέλοντας να κάνει πάταγο με την Ιντιάνα και να πετάξει εκτός ένα από τα μεγάλα φαβορί, την ομάδα του Λας Βέγκας.

Σκούπισαν και πέρασαν οι Λίμπερτι

Ήταν καλύτερες σε άλλο ένα ματς και έκλεισαν εισιτήριο για την επόμενη φάση των playoffs. Οι Λίμπερτι είχαν εύκολο έργο κόντρα στη Μινεσότα και επικράτησαν με 87-71. Μάλιστα έγιναν η πρώτη ομάδα ever που σαν Νο.8 αποκλείει το Νο.1 στην περιφέρεια. Μπήκαν ως αουτσάιντερ στη σειρά, αλλά στο παρκέ έδωσαν τις απαντήσεις τους.

Μεγάλο ματς η Τζόουνς με 21 πόντους και 13 ριμπάουντ, αλλά και η Μπριάνα Στιούαρτ με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ. Άξια συμπαστάτρια η Ιονέσκου με 18 πόντους και 7 ασίστ. Για τις ηττημένες η Κόρτνεϊ Γουίλιαμς τελείωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους.