Αθηναϊκός Qualco: Ανατροπή, αντίδραση και νίκη απέναντι στις Κανγκουρόες Μέχελεν

Το ξεκίνημα κάθε άλλο παρά ιδανικό ήταν για τον Αθηναϊκό. Οι Κανγκουρόες Μέχελεν μπήκαν πιο δυνατά στο παρκέ, ήταν ιδιαίτερα εύστοχες και εκμεταλλεύτηκαν το νωθρό ξεκίνημα των γηπεδούχων, παίρνοντας από νωρίς το προβάδισμα και φτάνοντας τη διαφορά ακόμη και σε διψήφια επίπεδα.

Ο Αθηναϊκός, ωστόσο, δεν άργησε να αντιδράσει. Μετά το αρχικό «μούδιασμα», οι γηπεδούχες ανέβασαν την έντασή τους στην άμυνα, βρήκαν λύσεις στην επίθεση και άρχισαν να ψαλιδίζουν σταδιακά τη διαφορά. Το παιχνίδι άρχισε να αλλάζει μορφή, με τη διαφορά να φτάνει ακόμη και στον έναν πόντο.

Ο προπονητής Ηλίας Ζούρος άνοιξε το rotation, χρησιμοποιώντας δέκα από τις δώδεκα διαθέσιμες αθλήτριες και δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε όλες, κάτι που βοήθησε σημαντικά τον Αθηναϊκό να βρει ρυθμό και να αλλάξει την εικόνα της αναμέτρησης.

Με την Αλέξις Πρινς και τη Μαριέλλα Φασούλα να πρωταγωνιστούν επιθετικά και την άμυνα να ανεβάζει αισθητά την πίεσή της, ο Αθηναϊκός πήρε σταδιακά τον έλεγχο. Οι γηπεδούχες έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο έχοντας πλέον μεταφέρει το μομέντουμ στη δική τους πλευρά.

Στην τρίτη περίοδο ο Αθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος να «καθαρίσει» το παιχνίδι. Με το ξεκίνημα του δεκαλέπτου, η διαφορά έφτασε στους 20 πόντους υπέρ των γηπεδούχων και από εκεί και πέρα η ομάδα του Ηλία Ζούρου είχε πλέον τα ηνία της αναμέτρησης.

Οι Κανγκουρόες Μέχελεν προσπάθησαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι, όμως ο Αθηναϊκός είχε βρει πλέον ρυθμό και συνέχισε να ελέγχει τον αγώνα. Η διαφορά παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, ενώ χαρακτηριστικό της εικόνας του ματς ήταν πως και οι δώδεκα αθλήτριες του Αθηναϊκού πήραν χρόνο συμμετοχής.

Το τελικό 86-68 έδωσε στον Αθηναϊκό Qualco τη νίκη στο πρώτο του τεστ στο Aθens Cup, με την ομάδα να παρουσιάζει αντίδραση μετά το κακό ξεκίνημα και να ολοκληρώνει το παιχνίδι με πολύ θετικό πρόσημο.

Πρώτη σκόρερ για τον Αθηναϊκό ήταν η Μαριέλλα Φασούλα με 19 πόντους, ενώ η Αλέξις Πρινς ακολούθησε με 17, αποτελώντας μία από τις βασικές επιθετικές αιχμές της ομάδας.