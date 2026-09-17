UNPOPULAR: Τα αθλήματα που δεν βλέπουν οι κάμερες

Δεν είναι τα αθλήματα που βλέπουμε κάθε μέρα στα πρωτοσέλιδα. Είναι όμως αθλήματα που απαιτούν τόλμη, πειθαρχία, δύναμη και την ικανότητα να αντέχεις όταν κανείς δεν κοιτάζει. Wakeboard, skateboarding, tumbling, καλλιτεχνικό πατινάζ και κωπηλασία φέρνουν στο προσκήνιο μια νέα γενιά αθλητριών που επιλέγει τον δικό της δρόμο και αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται να είσαι mainstream για να γίνεις πρωταγωνίστρια.

Αθλήτριες που έμαθαν να αγωνίζονται χωρίς να έχουν πάντα τα φώτα στραμμένα πάνω τους. Γιατί κάθε φορά που μια γυναίκα τολμά να επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο, κάνει τον δρόμο λίγο πιο εύκολο για την επόμενη.

Συμμετέχουν:

Αλεξάνδρα Εφραίμογλου, Πανευρωπαϊκή Πρωταθλήτρια

& Πρωταθλήτρια Παγκοσμίου Κυπέλλου στον Ακροβατικό Διάδρομο

Αλεξάνδρα Καββαδά, Αθλήτρια της Εθνικής Ομάδας Wakeboard

– Πρωταθλήτρια Ελλάδας και Διεθνώς Διακεκριμένη Αθλήτρια Wakeboard

Δήμητρα Χαρδαλιά, Αθλήτρια Καλλιτεχνικού Πατινάζ - Μέλος της Εθνικής ομάδας

Νεφέλη Κοσμοπούλου, Διεθνής Αθλήτρια Μηχανοκίνητου Αθλητισμού-Οδηγός Karting

Μαρία Λουίζα Γκίκα, Πρωταθλήτρια Ελευθέρας Πάλης

Moderator: Χριστίνα Κατσαμούρη, δημοσιογράφος