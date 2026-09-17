Την απόκτηση της Ακουαμπάτα Οκένουα, έκανε γνωστή ο Άρης μέσω ανακοίνωσης σε μια ακόμη σημαντική προσθήκη λίγο πριν ξεκινήσει η σεζόν.

Η 28χρονη Αμερικανίδα αγωνίζεται στη θέση της διαγωνίου και έρχεται στη Θεσσαλονίκη με αρκετές παραστάσεις από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα της τουρκικής SigortaShop Ankaragucu, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Ιταλία και Γαλλία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ και το τμήμα Βόλεϊ Γυναικών ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας με την Akuabata Okenwa (Ακουαμπάτα Οκένουα) για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Η Akuabata είναι γεννημένη στις 22 Ιουλίου του 1998 και αγωνίζεται στη θέση της Διαγωνίου.

Η 28χρονη Αμερικανή βολεϊμπολίστρια με το πέρας της κολλεγιακής της σταδιοδρομίας, όπου αποτέλεσε μέλος της ομάδας του Albany University, αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη για λογαριασμό της Ιταλικής Cutrofiano το 2020-2021. Ακολούθησαν άλλες τρεις σεζόν στην Ιταλία και τις Sigel Marsala, Macerata (με την οποία αγωνίστηκε στην Serie A1) και Soverato, πριν την μετακίνηση της στην Γαλλία και την Chamalières. Τελευταίο σταθμό στην καριέρα της πριν την ένταξη της στην ομάδας μας αποτέλεσε η τούρκικη SigortaShop Ankaragucu.

Για την έναρξη της συνεργασίας της με τον ΑΡΗ δήλωσε:

«Ανυπομονώ να έρθει η ώρα των επίσημων αγώνων, πιστεύω ότι θα έχουμε μια συναρπαστική σεζόν και ότι στο τέλος θα κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους μας».