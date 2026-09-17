Ιστορική επιστροφή: Η Καλτσίδου αναλαμβάνει την Εθνική Γυναικών

Η Καλτσίδου επιστρέφει στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, στο οποίο είχε γράψει τη δική της ιστορία ως αθλήτρια, αυτή τη φορά από την άκρη του πάγκου. Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας αποτελεί, παράλληλα, μια ιστορική στιγμή, καθώς η Καλτσίδου είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τη θέση της ομοσπονδιακής προπονήτριας στην Εθνική Γυναικών.

Η νέα τεχνικός της «γαλανόλευκης» γνωρίζει από πρώτο χέρι το βάρος της φανέλας, έχοντας φορέσει για χρόνια τη φανέλα της Εθνικής. Πλέον, καλείται να μεταφέρει την εμπειρία της στις νέες διεθνείς υποχρεώσεις της ομάδας.

«Έχουμε έναν δύσκολο δρόμο μπροστά μας, όμως έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις Ελληνίδες αθλήτριες», ανέφερε χαρακτηριστικά η Καλτσίδου, τονίζοντας πως η παρουσία στην Εθνική αποτελεί για εκείνη ξεχωριστή τιμή.

Με σημαντικές επιτυχίες στον πάγκο

Η επιστροφή της στην Εθνική έρχεται έπειτα από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη διαδρομή στην προπονητική. Η Καλτσίδου ξεκίνησε από το τμήμα ανδρών του Αμαρουσίου τη σεζόν 2019-20, πριν αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΕΦΑΟΖ. Ακολούθησε η παρουσία της στον Ολυμπιακό ως βοηθός προπονητή, αλλά και η συνεργασία της με την Εθνική Γυναικών της Σλοβενίας.

Σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα της αποτέλεσε η παρουσία της στην Αγγλία και τις Λόντον Λάιονς. Το 2024 οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του EuroCup Women, πετυχαίνοντας μια ιστορική επιτυχία για τον σύλλογο.

Η συνέχεια στην Ελλάδα ήταν εξίσου εντυπωσιακή. Με τον Αθηναϊκό Qualco έφτασε στον τελικό του EuroCup Women τη σεζόν 2025-26, ενώ παράλληλα κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας.

Από διεθνής παίκτρια, ομοσπονδιακή προπονήτρια

Η σχέση της Καλτσίδου με την Εθνική Γυναικών ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν από την προπονητική της καριέρα. Ως παίκτρια, πραγματοποίησε 150 συμμετοχές με τη «γαλανόλευκη» και σημείωσε 1.639 πόντους. Συμμετείχε σε πέντε Ευρωμπάσκετ και δύο Παγκόσμια Κύπελλα, ενώ κορυφαία στιγμή αποτέλεσε η τέταρτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2017.

Η συγκεκριμένη πορεία έδωσε στην Ελλάδα και την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σε μια από τις σημαντικότερες επιτυχίες της τελευταίας περιόδου για το ελληνικό γυναικείο μπάσκετ.

Από σήμερα, η Στέλλα Καλτσίδου καλείται να δημιουργήσει τη δική της ιστορία στον πάγκο της Εθνικής. Μια επιστροφή σε γνώριμα λημέρια, αλλά με έναν νέο και ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο.