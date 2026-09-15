Gwomen Sports Summit: Wolves, η ομάδα που έμαθε στα κορίτσια να πετούν

Για 5η συνεχόμενη χρονιά, το GWomen βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αλλαγής, φέρνοντας τις γυναίκες του αθλητισμού στο προσκήνιο και αναδεικνύοντας τις ιστορίες και τις διαδρομές που αξίζουν να ακουστούν. Μία από αυτές είναι και αυτή των Wolves.

Wolves: Η ομάδα που έμαθε στα κορίτσια να πετούν

Μερικές φορές μια ομάδα δεν κερδίζει απλώς ένα πρωτάθλημα. Δημιουργεί ένα νέο μοντέλο. Οι Wolves είναι μια τέτοια ιστορία: ένας συνδυασμός υψηλού επαγγελματισμού, ομαδικότητας και αφοσίωσης που έχει οδηγήσει σε κορυφαίες διακρίσεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο. Και υπάρχει κάτι σχεδόν μαγικό στον τρόπο που δεκάδες αθλητές κινούνται απόλυτα συγχρονισμένοι, δημιουργώντας ένα θέαμα που σε αφήνει άφωνο.

Πίσω από αυτή την ξεχωριστή πορεία βρίσκεται η Ολυμπία Δραγούνη, πρώην πρωταθλήτρια Ελλάδας, προπονήτρια, χορογράφος και δημιουργός των Wolves. Με το βλέμμα στραμμένο πολύ πέρα από τη διάκριση, έχει δημιουργήσει μια σύγχρονη αθλητική κουλτούρα που συνδυάζει πρωταθλητισμό, εκπαίδευση και διεθνή εξωστρέφεια. Μια γυναίκα που δεν δημιούργησε απλώς μια επιτυχημένη ομάδα, αλλά ένα μοντέλο που συνεχίζει να εξελίσσεται και να εμπνέει τη νέα γενιά.

Moderator: Μυρτώ Μήτσιου, δημοσιογράφος