Εβδομάδα Ευρώπης στο μπάσκετ γυναικών: Πότε παίζουν και με ποιον

Η ώρα της Ευρώπης έφτασε για το ελληνικό μπάσκετ γυναικών! Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Αθηναϊκός Qualco ετοιμάζονται να ριχτούν στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με την πρεμιέρα της σεζόν 2026-27 να πραγματοποιείται την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Οι «πράσινες» και οι «ερυθρόλευκες» θα αγωνιστούν στο EuroCup Women, ενώ ο Αθηναϊκός θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, την EuroLeague Women.

Οι τρεις ομάδες ξεκινούν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι με διαφορετικές αφετηρίες, αλλά με κοινό στόχο να ανταγωνιστούν τις κορυφαίες ομάδες της ηπείρου και να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Από την περσινή εντυπωσιακή πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι την επιστροφή του Ολυμπιακού στο EuroCup και τη νέα πρόκληση του Αθηναϊκού στην EuroLeague, η φετινή σεζόν έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Παναθηναϊκός: Με παρακαταθήκη την περσινή υπέρβαση

Ο Παναθηναϊκός ξεκινά τη νέα ευρωπαϊκή του προσπάθεια έχοντας ως οδηγό την εξαιρετική πορεία της περσινής σεζόν στο EuroCup. Οι «πράσινες» έφτασαν μέχρι τις οκτώ καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, πραγματοποιώντας εμφανίσεις που ξεπέρασαν τις αρχικές προσδοκίες.

Στα προημιτελικά, η ελληνική ομάδα βρέθηκε απέναντι στη Μερσίν, η οποία κατέκτησε τον ευρωπαϊκό τίτλο της σεζόν 2025-26. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κάνει το επόμενο βήμα προς το Final Four, ωστόσο η συνολική του παρουσία σίγουρα εντυπωσίασε και έκανε τον κόσμος να τις γαπήσει ακόμη περισσότερο. Μάλιστα, στο παιχνίδι με τη Μερσίν για την προημιτελική φάση, η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στο Telekom Center Athens, καθώς το ενδιαφέρον για τη ομάδα γυναικών του Παναθηναϊκού είχε πλέον γιγαντωθεί.

Με τις εμφανίσεις τους, τα κορίτσια του Παναθηναϊκού είχαν κερδίσει επάξια το δικαίωμα να αγωνιστούν σε μια αντίστοιχα μεγάλη ευρωπαϊκή σκηνή. Ιδιαίτερη ήταν και η ατμόσφαιρα, με τον κόσμο να δίνει δυναμικό «παρών» στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση στο Telekom Center Athens.

Η φετινή χρονιά, ωστόσο, αποτελεί μια νέα αφετηρία. Η περσινή επιτυχία ανεβάζει τον πήχη, αλλά δεν εξασφαλίζει τίποτα για τη συνέχεια. Η διατήρηση σημαντικού μέρους του περσινού κορμού, μαζί με την παρουσία της προπονήτριας, προσφέρει μια βάση συνέχειας, ενώ η χημεία, η ενέργεια και η διάθεση για δουλειά θα είναι καθοριστικές για την πορεία της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός διεκδίκησε την είσοδό του στην EuroLeague μέσω των προκριματικών, αλλά μετά την ήττα από την Εμλάκ Κονούτ συνεχίζει στο EuroCup, όπου θα προσπαθήσει να επαναλάβει και, γιατί όχι, να ξεπεράσει την περσινή του πορεία.

Πρώτη αντίπαλος είναι η Άλμπα Βερολίνου, η οποία διαθέτει στο ρόστερ της και την Ελληνίδα γκαρντ Κατερίνα Μαρίνη. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στις 18:30, στην Αθήνα.

Ολυμπιακός: Επιστροφή στο EuroCup με υψηλές προσδοκίες

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο EuroCup για τη σεζόν 2026-27, μετά τη συμμετοχή του στην EuroLeague την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Οι «ερυθρόλευκες» έχουν σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία και φιλοδοξούν να παρουσιαστούν ανταγωνιστικές, διεκδικώντας μια πορεία αντάξια της ιστορίας τους.

Η ευρωπαϊκή παρουσία του Ολυμπιακού περιλαμβάνει συμμετοχές στους ομίλους της EuroLeague, μεταξύ άλλων τις σεζόν 2018-19, 2022-23 και 2024-25. Παράλληλα, η ομάδα έχει αγωνιστεί επανειλημμένα στο EuroCup, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η μετάβαση από την κορυφαία ευρωπαϊκή λίγκα στο EuroCup δεν σημαίνει ότι μειώνονται οι απαιτήσεις. Αντίθετα, δημιουργεί μια νέα ευκαιρία για τις «ερυθρόλευκες», οι οποίες καλούνται να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους και να διεκδικήσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Στην πρεμιέρα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ισπανική Μπάξι Φερόλ, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του τέταρτου ομίλου. Στον ίδιο όμιλο βρίσκεται και η Μερσίν, κάτοχος του ευρωπαϊκού τίτλου της περασμένης σεζόν, καθώς και η πολωνική Σλέζα Βρότσλαβ.

Η αναμέτρηση με την ισπανική ομάδα αποτελεί το πρώτο βήμα σε μια απαιτητική διαδρομή, στην οποία κάθε αποτέλεσμα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη συνέχεια.

Αθηναϊκός Qualco: Η μεγάλη πρόκληση της EuroLeague

Ο Αθηναϊκός Qualco ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή ευρωπαϊκή σεζόν, καθώς επιστρέφει στο προσκήνιο του κορυφαίου επιπέδου, συμμετέχοντας απευθείας στους ομίλους της EuroLeague για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Η παρουσία του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έρχεται ως συνέχεια μιας εντυπωσιακής περσινής χρονιάς. Ο Αθηναϊκός πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία στο EuroCup και έφτασε μέχρι τον τελικό, όπου αντιμετώπισε τη Μερσίν. Παρά τον χαμένο ευρωπαϊκό τίτλο όπου κρίθηκε στο καλάθι, η συνολική του διαδρομή αποτέλεσε σημαντική επιτυχία και έδωσε στην ομάδα την ώθηση για το επόμενο μεγάλο βήμα.

Με την παρουσία του στην EuroLeague, ο Αθηναϊκός καλείται πλέον να δοκιμαστεί απέναντι σε ορισμένες από τις ισχυρότερες ομάδες της Ευρώπης. Η πρεμιέρα του Αθηναϊκού είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στις 19:00, απέναντι στην Κιμπίρκστις από τη Λιθουανία, εκτός έδρας. Στον Α' όμιλο συμμετέχουν επίσης η ισπανική Σαραγόσα και η γαλλική Λαντ.

Ο Αθηναϊκός έχει αποδείξει ότι διαθέτει νοοτροπία πρωταγωνιστή και φιλοδοξίες που φτάνουν μέχρι τους τελικούς. Η συμμετοχή στην EuroLeague αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, αλλά και μια ευκαιρία να επιβεβαιώσει ότι μπορεί να σταθεί απέναντι στην ευρωπαϊκή ελίτ.

Τρεις ομάδες, τρεις διαφορετικές διαδρομές, ένας κοινός στόχος

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ γυναικών. Ο Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε πέρυσι, ο Ολυμπιακός να αξιοποιήσει την εμπειρία του και να επιστρέψει στις επιτυχίες, ενώ ο Αθηναϊκός Qualco καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της EuroLeague.

Πρεμιέρα, λοιπόν, στην Ευρώπη, εκεί όπου το μπάσκετ βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδό του. Στα ελληνικά παρκέ θα φιλοξενηθούν μερικές από τις καλύτερες αθλήτριες και ομάδες της Ευρώπης, ενώ οι ελληνικές ομάδες καλούνται να δείξουν το πιο ανταγωνιστικό τους πρόσωπο. Το ραντεβού με την Ευρώπη δίνεται και η αυλαία των αγώνων ανοίγει. Ας ξεκινήσουν τα παιχνίδια!