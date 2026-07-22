Βασιλική Πετρίδου στο Gazzetta: «Οραματιζόμαστε να γεμίσει η παραλία του Μυλοπότα με γήπεδα beach volley και αθλήματα της άμμου»

Το κυκλαδίτικο νησί βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, με αγώνες beach volley που αποτέλεσαν πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάδειξη του ως αθλητικό -και όχι μόνο- προορισμό.

H Βασιλική Πετρίδου, Συνιδιοκτήτρια και Υπεύθυνη Δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Calilo, είδε για ακόμα μια χρονιά το όραμα της να μεγαλώνει, αφήνωντας υποσχέσεις για ακόμα μεγαλύτερα πράγματα στο μέλλον.

Μιλώντας στο Gazzetta, αναφέρθηκε στην υλοποίηση ενός συνολικού οράματος της για τον αθλητισμό στην Ίο που βρίσκεται σε εξέλιξη, τονίζοντας παράλληλα πόσο σημαντική είναι η φιλοξενία που παρέχεται στους αθλητές με την κάλυψη των εξόδων διαμονής.

Φυσικά αναφέρθηκε και στην φανταστική προσπάθεια του δίδυμου των Σταύρου Ντάλλα και Δημήτρη Χατζηνικολάου, που έφερε το πρώτο ιστορικό ασημένιο μετάλλιο για την Ελλάδα στη διοργάνωση.

Γυρνώντας λίγο το χρόνο πίσω στην πρώτη παγκόσμια διοργάνωση εδώ στη Ίο, είναι πολύ κοντά αυτό που οραματιστήκατε τότε σε αυτό που συμβαίνει σήμερα εδώ στην παραλία;

«Αυτό που οραματίστηκα τότε και προσπαθώ ακόμα, είναι να γεμίσει όλη η παραλία του Μυλοπότα με γήπεδα beach volley ή με οποιοδήποτε άθλημα της άμμου. Γιατί είναι μια πάρα πολύ φιλόξενη παραλία, η οποία ενδείκνυται για τα σπορ αυτά που συνδυάζουν την άμμο, τον ήλιο και το καλοκαιράκι».

Αναφέρατε τη λέξη φιλοξενία. Είναι αυτή το σημαντικότερο πράγμα το οποίο ξεχωρίζει αυτό το τουρνουά σε σχέση με οτιδήποτε άλλο βλέπουμε στην Ελλάδα, πέρα από το παγκόσμιο βεληνεκές που έχει;

«Έχουμε κάνει μια συνειδητή απόφαση να καλύπτουμε τα έξοδα διανυκτέρευσης των αθλητών, κάτι το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό και αυτό βοηθάει πάρα πολύ τους αθλητές να έρθουν. Ειδικά και τους Έλληνες γιατί είναι ένα παγκόσμιο event και μπορούν να έρθουν, να λάβουν μέρος, να πάρουν εμπειρία, να πάρουν πόντους. Και θεωρώ ότι η φιλοξενία είναι στο αίμα της Ελλάδας και της Ίου. Επομένως πιστεύω ότι το νιώθουν αυτό, και γι’ αυτό και ξαναγυρνάνε».

Πέρα από την άρτια διοργάνωση που βλέπουμε στην παραλία, φέτος έχουμε και μια πολύ καλή πορεία της μίας εκ των ελληνικών ομάδων. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για τον Σταύρο Ντάλλα και τον Δημήτρη Χατζηνικολάου και την προσπάθεια που έχουν κάνει στο φετινό τουρνουά.

«Θεωρώ ότι είναι καταπληκτική επιτυχία το ότι πήγε αυτή η ομάδα στον τελικό, το αξίζουν τα παιδιά, γιατί είναι και πρωταθλητές Ελλάδος για το 2025. Είναι χρυσοί στην καρδιά μας».

Η οικογένειά σας είναι πάντα πολύ κοντά στον αθλητισμό. Ποιες άλλες δράσεις θα μπορούσαν πιστεύετε να έχουν εδώ οι νέοι του νησιού και οι επισκέπτες σε σχέση και με τα υπόλοιπα αθλήματα;

«Κοίτα, προφανώς και όταν έχεις μια τέτοια παραλία μπορείς να κάνεις τα πάντα. Μπορείς και να τρέξεις στην άμμο. Παλιά διοργανωνόταν και ένας ημιμαραθώνιος, αλλά είναι δύσκολο έχει και ζέστη και πολύ ανηφόρα, αλλά γενικά οι επισκέπτες μπορούν βασικά να χαρούν και το κολύμπι. Υπήρχε και μια σκέψη να γίνει εδώ το πρώτο παγκόσμιο κωπηλασίας ανοιχτής θάλασσας, το οποίο θα το δούμε εννοείται. Με αυτό τον αέρα και το windsurf αλλά και όλα τα σπορ τα οποία είναι της θάλασσας και όχι μόνο της άμμου. Είναι ένα πολύ φιλόξενο και όμορφο νησί».

Συνέντευξη στον Θοδωρή Σανιδά