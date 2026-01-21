Μια σκοτεινή πλευρά της δημοσιότητας ήρθε στο φως για τη μέσο της Λίβερπουλ και διεθνή με την Αυστρία, Μαρί Χέμπινγκερ, η οποία βρέθηκε στο στόχαστρο stalker, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί όχι μόνο η καθημερινότητά της αλλά και η απόδοσή της μέσα στο γήπεδο.

Ο 42χρονος Μάνγκαλ Νταλάλ, πατέρας δύο παιδιών και κάτοικος δυτικού Λονδίνου, τιμωρήθηκε με 18μηνη κοινωφελή ποινή και περιοριστικά μέτρα, μετά την παραδοχή του για επίμονη παρενόχληση της ποδοσφαιρίστριας μέσω Instagram. Παράλληλα, του επιβλήθηκε να καταβάλει 650 λίρες δικαστικά έξοδα και 114 λίρες ως αποζημίωση θύματος.

Τα μηνύματα που έστελνε στη Χέμπινγκερ ήταν σεξουαλικού περιεχομένου, με τον ίδιο να της στέλνει φωτογραφίες εσωρούχων και να της γράφει πως ήθελε «να της σκίσει το σορτσάκι». Σε άλλα μηνύματα της έλεγε πως ήθελε να κάνει παιδιά μαζί της, ενώ δεν δίστασε να της στείλει ακόμα και τη διεύθυνσή του, καλώντας την να τον επισκεφθεί.

Η παρενόχληση διήρκεσε από τα τέλη Ιανουαρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2025 και είχε σοβαρό ψυχολογικό αντίκτυπο στην παίκτρια της Λίβερπουλ. Όπως κατέθεσε η ίδια, ένιωθε φόβο ακόμη και μέσα στο ίδιο της το σπίτι, δυσκολευόταν να κοιμηθεί και τρομαζόταν με κάθε θόρυβο. Τις βραδινές ώρες κοιτούσε συνεχώς πίσω της, ενώ πολλές φορές έμπαινε βιαστικά στο σπίτι από φόβο.

Το άγχος επηρέασε και την υγεία της, προκαλώντας έξαρση σε δερματική πάθηση που αντιμετώπιζε, ενώ όπως η ίδια παραδέχτηκε η απόδοσή της στο γήπεδο έπεσε αισθητά. «Αγαπώ τις ημέρες αγώνων, είναι η στιγμή που πρέπει να νιώθω δυνατή και συγκεντρωμένη. Αντ’ αυτού, ένιωθα ανασφάλεια», ανέφερε.

Η κατάσταση έφτασε σε τέτοιο σημείο που η Λίβερπουλ αναγκάστηκε να αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας, με τον υπεύθυνο ασφάλειας της ομάδας να τη συνοδεύει ακόμη και σε εκτός έδρας αγώνες. Ο Νταλάλ μάλιστα εντοπίστηκε κοντά στον αγωνιστικό χώρο σε εκτός έδρας ματς στο Μάντσεστερ, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία.

Η Χέμπινγκερ μιλώντας σε συνέντευξη της για όλα αυτά στάθηκε και σε ένα ευρύτερο ζήτημα: «Δεν είναι αποδεκτό το ποδόσφαιρο γυναικών να σεξουαλικοποιείται και να αντιμετωπίζεται με ασέβεια. Καμία γυναίκα, όποια κι αν είναι η δουλειά της, δεν πρέπει να ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές».

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο Νταλάλ υποστήριξε πως την περίοδο εκείνη βρισκόταν σε ψυχωσικό επεισόδιο, λόγω διαγνωσμένης ψυχικής νόσου. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε πως η συμπεριφορά του ήταν ξεκάθαρα εκφοβιστική και επικίνδυνη.

