4o Gwomen Sports Summit: Η bwin στο πλευρό της γυναικείας ενδυνάμωσης και συμπερίληψης

Μέσα από βιωματικές συζητήσεις, έρευνες, προσωπικές μαρτυρίες και παραδείγματα έμπνευσης, το Gwomen Sports Summit 2025 φώτισε τα κοινωνικά και ψυχολογικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο δρόμο προς την επιτυχία στον αθλητικό χώρο.

H bwin για δεύτερη διαδοχική χρονιά στήριξε τη φωνή της ισότητας και της έμπνευσης στον αθλητισμό, ως χορηγός του 4ου GWomen Sports Summit.

Το πάνελ «Αθλητισμός και Ρατσισμός»

Από τις πιο δυνατές στιγμές του συνεδρίου ήταν το πάνελ «Αθλητισμός και Ρατσισμός» με πρωταγωνίστριες τις αθλήτριες του Team Future της bwin, Ελίνα Τζένγκο και Αναστασία Ντραγκομίροβα, δύο νεαρές πρωταθλήτριες που ενσαρκώνουν το θάρρος, τη δύναμη και την ανθεκτικότητα, και τη Γενική Διευθύντρια της bwin, Ιωάννα Μπερίου.

Η 23χρονη Ελίνα Τζένγκο, πρωταθλήτρια στο ακόντιο, αναφέρθηκε σε σχόλια που κατά καιρούς έχει δεχθεί και είχαν να κάνουν με την καταγωγή της, με την ίδια να λυγίζει ενθυμούμενη μία δύσκολη περίοδο στη ζωή της γεμάτη με ρατσιστικά μηνύματα μέσω των social media.

«Πέρασα δύο χρόνια που είχα αφήσει τον εαυτό μου. Έλεγαν διάφορα, όπως “γιατί βάφεις κόκκινα τα νύχια σου”, “Ελίνα, προκαλείς”, “φοράς τα χρώματα της Αλβανίας”, ενώ τα ρούχα ήταν του χορηγού μου. Δυσκολεύτηκα πολύ να το αντιμετωπίσω και το ένα πράγμα που μετανιώνω είναι ότι δεν ζήτησα βοήθεια. Θα μπορούσε να είχε γίνει όλο αυτό πολύ πιο εύκολο για εμένα. Έφτασα, όμως, στο σημείο να το επεξεργαστώ μέσα μου και να το ξεπεράσω».

Η 22χρονη Αναστασία Ντραγκομίροβα, πρωταθλήτρια στο έπταθλο, μίλησε για τη δική της εμπειρία μεγαλώνοντας και αγωνιζόμενη χωρίς να έχει ακόμη ελληνική ιθαγένεια: «Ο αθλητισμός ήταν για μένα τρόπος να αποδείξω ποια είμαι, όχι από πού κατάγομαι». Επεσήμανε, επίσης, πόσο σημαντικό είναι να θέτει τον εαυτό της σε προτεραιότητα, αγνοώντας τα αρνητικά σχόλια που κατά καιρούς δέχεται στα social media.

«Απαντάω στα αρνητικά σχόλια, όχι μόνο για να δείξω ότι δεν με επηρεάζουν, αλλά και για να δείξω και στα υπόλοιπα παιδιά ότι δεν πρέπει. Ο εαυτός σου έχει προτεραιότητα.»

Η General Manager της bwin, Ιωάννα Μπερίου, υπογράμμισε τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής των μεγάλων αθλητικών οργανισμών και χορηγών στην προώθηση ενός περιβάλλοντος χωρίς ρατσιστικά στερεότυπα. Εστίασε στην ανάγκη για πρωτοβουλίες που όχι μόνο καταδικάζουν το ρατσισμό, αλλά και ενισχύουν τη διαρκή εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των αθλητών, προπονητών και φιλάθλων σχετικά με τα ζητήματα της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Το Gwomen Sports Summit 2025 προσέφερε μια μοναδική ευκαιρία για ανοιχτό διάλογο και συνεργασία μεταξύ ειδικών, αθλητών και οργανισμών, με τη bwin να υπογραμμίζει για άλλη μια φορά τη δέσμευσή της να συμβάλλει στην κοινωνική πρόοδο και την ισότητα στον αθλητισμό.

Η bwin συνεχίζει να είναι κινητήριος δύναμη για τη δημιουργία ενός θετικού, χωρίς διακρίσεις, αθλητικού κόσμου, όπου ο κάθε αθλητής, ανεξαρτήτως προέλευσης ή ταυτότητας, μπορεί να επιτύχει και να ξεχωρίσει.