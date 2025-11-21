Λάμψη από Citroën και Τατιάνα Γκούσιν-Σοφία Ιωσηφίδου στο φετινό GWomen Sports Summit

Το Gazzetta Women διοργάνωσε για 4η συνεχόμενη χρονιά το μοναδικό ελληνικό συνέδριο για τον γυναικείο αθλητισμό, στις 10 Νοεμβρίου 2025 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, φιλοξενώντας αθλήτριες, πολιτικούς, νομικούς και διακεκριμένες γυναίκες των media, οι οποίες μοιράστηκαν εμπειρίες, μίλησαν για κοινές προκλήσεις και πρότειναν λύσεις για έναν πιο δίκαιο αθλητικό χώρο.

Ξεχωριστή παρουσία ως βασικός παρουσιαστής του θεσμού είχε και η Citroën, με το ολοκαίνουριο Citroën C5 Aircross να κοσμεί τον εξωτερικό χώρο του Δημοτικού Θεάτρου.

Τη λάμψη του κορυφαίου μοντέλου της Citroën έκαναν ακόμα πιο έντονη δύο πρωταθλήτριες από τον χώρο του ελληνικού Στίβου.

Τατιάνα Γκούσιν και Σοφία Ιωσηφίδου πήραν τα μικρόφωνα του GWomen και ανέλαβαν την παρουσίαση του ολοκαίνουριου C5 Aircross, επιβεβαιώνοντας στην πράξη γιατί θεωρείται το πιο άνετο SUV της κατηγορίας του.

Οι δύο κορυφαίες αθλήτριες μπήκαν στο αυτοκίνητο και δοκίμασαν από πρώτο χέρι την τεχνολογία Citroën Advanced Comfort (σε καθίσματα και ανάρτηση), που προσφέρει πρωτόγνωρη άνεση σε κάθε οδόστρωμα για όλους τους επιβάτες.

Η Τατιάνα Γκούσιν, ιδιαίτερα, επωφελήθηκε των αυξημένων διαστάσεων του αμαξώματος, η οποία παρέχει άνετη φιλοξενία πέντε ενήλικων επιβατών και χώρο αποσκευών 651 λίτρων, από τους μεγαλύτερους στην κατηγορία του.

Το Citroën C5 Aircross ξεχωρίζει για την προηγμένη τεχνολογία ασφαλείας και συνδεσιμότητας, αλλά και για τον τρομερό του εξωτερικό σχεδιασμό που συνδυάζει τη γαλλική κομψότητα με τον δυναμισμό.

Το κόστος αγοράς του είναι αρκετά προσιτό, ξεκινώντας από τις 29.990 ευρώ με προωθητική ενέργεια, εξασφαλίζοντας έτσι κορυφαίο value for money.

