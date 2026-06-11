Ηλεκτροκίνηση: H κοινή λογική θα αντικαταστήσει τα πολιτικά διατάγματα

Η ιστορική παρομοίωση της Volkswagen για τα άλογα και τα αυτοκίνητα δείχνει τον δρόμο για το πώς πρέπει να μιλάμε για το μέλλον, μακριά από τον φόβο των απαγορεύσεων.

Για πολλά χρόνια, η δημόσια συζήτηση γύρω από την ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη έμοιαζε εγκλωβισμένη σε ένα αυστηρό, σχεδόν τιμωρητικό πολιτικό πλαίσιο. Οι καταναλωτές βομβαρδίζονταν καθημερινά με ημερομηνίες ορόσημα, τελεσίγραφα για το 2035 και απειλές απαγορεύσεων των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Αυτή η προσέγγιση, αντί να εμπνεύσει ή να πείσει το κοινό για τα οφέλη μιας νέας τεχνολογίας, κατάφερε το ακριβώς αντίθετο: δημιούργησε ισχυρές άμυνες, ανασφάλεια και μια διάχυτη αίσθηση ότι μια αλλαγή ζωής επιβάλλεται με το ζόρι από τα πάνω.

Η πρόσφατη τοποθέτηση του Μάρτιν Σάντερ, επικεφαλής πωλήσεων και μάρκετινγκ της Volkswagen, έρχεται να λειτουργήσει ως το απόλυτο αντίδοτο σε αυτή την επικοινωνιακή στρέβλωση, επαναφέροντας στο προσκήνιο την απλή, κοινή λογική. Η ρητορική του ερώτηση για το πότε ακριβώς απαγορεύτηκαν τα άλογα στις μεταφορές -ελέω της καθολικής επικράτησης του αυτοκινήτου- κρύβει μέσα της μια τεράστια αλήθεια. Τα άλογα δεν καταργήθηκαν ποτέ με κυβερνητικά διατάγματα. Απλώς, με την πάροδο του χρόνου, οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν από μόνοι τους ότι το αυτοκίνητο ήταν ένα αντικειμενικά ανώτερο, ταχύτερο και πιο πρακτικό μέσο για να πάνε από το σημείο Α στο σημείο Β.

Ο καλύτερος κερδίζει

Αυτή η προσέγγιση δεν είναι καινούργια για όσους κοιτάζουν την εξέλιξη της αυτοκίνησης με ψυχρό, ορθολογικό και μηχανολογικό μάτι. Πριν από περίπου πέντε χρόνια, το φθινόπωρο του 2021, σημείωνα από αυτήν εδώ τη στήλη ότι το «ηλεκτρικό ποτάμι» δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω - όχι εξαιτίας κάποιου ρομαντικού οικολογικού μανιφέστου, αλλά λόγω καθαρής τεχνολογικής υπεροχής. Η διαπίστωση εκείνη βασιζόταν σε μια απλή αλήθεια: αν αφαιρέσεις το μάρκετινγκ και τις πολιτικές σκοπιμότητες, ένας ηλεκτροκινητήρας προσφέρει μια εγγενώς ανώτερη οδηγική και χρηστική εμπειρία, χάρη στην αμεσότητα της ροπής, στην απλότητα της μετάδοσης και στη δραματική μείωση των κινουμένων μερών που απαιτούν συντήρηση.

Το μεγάλο σφάλμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ότι προσπάθησε να επιβάλει νομοθετικά αυτό που η ίδια η εξέλιξη της τεχνολογίας θα έφερνε νομοτελειακά από μόνη της. Όταν μετατρέπεις μια φυσική τεχνολογική μετάβαση σε έναν καταναγκαστικό νόμο με ημερομηνία λήξης, στερείς από το προϊόν το δικαίωμα να κερδίσει τον καταναλωτή με την αξία του. Οδηγείς τον κόσμο να υπερασπιστεί αυτό που ήδη ξέρει και εμπιστεύεται επί δεκαετίες, βλέποντας το νέο όχι ως πρόοδο, αλλά ως απειλή για την ελευθερία των μετακινήσεών του.

Δεν χρειάζονται απαγορεύσεις

Σήμερα, η ίδια η αυτοκινητοβιομηχανία φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι το παιχνίδι της επικοινωνίας πρέπει να παιχτεί διαφορετικά. Για να πειστεί ο οδηγός να κάνει το βήμα, δεν χρειάζεται να του θυμίζεις πότε θα του απαγορεύσεις τη βενζίνη ή το ντίζελ. Χρειάζεται να επικεντρωθείς στην άρση των πραγματικών, καθημερινών εμποδίων: στην ανάπτυξη ενός αξιόπιστου και πυκνού δικτύου φόρτισης, στη μείωση του κόστους της ενέργειας και στη δημιουργία πιο προσιτών οχημάτων.

Όταν η συζήτηση μετατοπιστεί από τις τιμωρητικές προθεσμίες στις πραγματικές λύσεις, η μετάβαση θα ολοκληρωθεί οργανικά. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα επικρατήσουν στους δρόμους για τον ίδιο ακριβώς λόγο που επικράτησαν κάποτε και οι κινητήρες εσωτερικής καύσης έναντι των αλόγων. Όχι επειδή κάποιος το επέβαλε με νόμο, αλλά επειδή είναι -πολύ απλά- μια καλύτερη και πιο εξελιγμένη μηχανή.

