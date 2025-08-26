Ας δώσουμε το πρωτάθλημα από τώρα στον Μάρκεθ για να ασχοληθούμε με τα «σοβαρά»

Με τον Μαρκ Μάρκεθ να σαρώνει, το ζητούμενο είναι αν το MotoGP μπορεί να κερδίσει ξανά το κοινό.

Η φετινή χρονιά στο MotoGP εξελίσσεται σε μια από τις πιο προβλέψιμες των τελευταίων ετών. Η νίκη του Μαρκ Μάρκεθ στον τελευταίο αγώνα στην Ουγγαρία, σε συνδυασμό με την άνεση με την οποία επιβάλλεται σχεδόν σε κάθε πίστα, δεν αφήνουν περιθώρια για αμφισβήτηση. Ο τίτλος είναι κλειδωμένος – το μόνο που απομένει είναι οι λεπτομέρειες.

Ο Μάρκεθ μπορεί να εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο στο Μιζάνο, δηλαδή στον μεθεπόμενο αγώνα. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να έχουμε πρωταθλητή και να απομένουν ακόμα έξι αγώνες για τη λήξη της σεζόν. Και στο μυαλό όλων μας αυτό είναι ένα «κανονικά» πιθανό σενάριο.

Αυτό, βεβαίως, αποτελεί έναν προσωπικό θρίαμβο για τον Ισπανό, που μετά από χρόνια ταλαιπωρίας με τραυματισμούς και μια μοτοσικλέτα που δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ανταγωνισμό, επιστρέφει εκεί όπου ανήκει: στην κορυφή. Για το ίδιο το MotoGP, όμως, η πρόωρη λήξη του ενδιαφέροντος είναι καμπανάκι κινδύνου. Το σπορ βασίζεται στο σασπένς, στις μάχες και στις αβεβαιότητες· αν όλα μοιάζουν προδιαγεγραμμένα, χάνεται μεγάλο μέρος από τη μαγεία του.

Η μεγάλη εικόνα

Η ιστορία αυτής της σεζόν δεν ξεκινάει το 2025, αλλά δύο χρόνια νωρίτερα. Το 2023, όταν ο Μάρκεθ πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει τη Honda, πολλοί πίστεψαν ότι ρίσκαρε την καριέρα του. Για σχεδόν μια δεκαετία, ο δεσμός του με την ιαπωνική ομάδα ήταν αδιάρρηκτος· μαζί είχαν χτίσει έναν μύθο, με πρωταθλήματα και εντυπωσιακές εμφανίσεις. Όμως, η Honda είχε πλέον βυθιστεί σε μια κρίση που δεν φαινόταν να έχει διέξοδο. Η μοτοσικλέτα της ήταν ασταθής, δύστροπη και, σε πολλές περιπτώσεις, επικίνδυνη.

Η μεταγραφή στη Gresini, μια μικρότερη ομάδα με την τεχνολογική υποστήριξη της Ducati, έμοιαζε σαν μια κίνηση απελπισίας. Τελικά, αποδείχθηκε η πιο στρατηγική επιλογή της καριέρας του. Με τη δύναμη της Desmosedici, ο Μάρκεθ ξαναβρήκε την αυτοπεποίθηση, την επιθετικότητα και το αγωνιστικό του πνεύμα. Η συνέχεια είναι γνωστή: η Ducati τον αγκάλιασε πλήρως, και το αποτέλεσμα είναι η κυριαρχία που βλέπουμε σήμερα. Η ιστορία του μοιάζει με μυθιστόρημα λύτρωσης, αλλά παράλληλα αποκαλύπτει πόσο εύθραυστη είναι η ισορροπία ενός ολόκληρου θεσμού, όταν εξαρτάται από τις αποφάσεις ενός και μόνο πρωταγωνιστή.

Το πρόβλημα του MotoGP

Κι εδώ φτάνουμε στο μεγάλο ζήτημα: η φετινή σεζόν είναι ουσιαστικά «νεκρή» από άποψη ανταγωνισμού. Οι υπόλοιποι κορυφαίοι αναβάτες –ο Χόρχε Μαρτίν, ο Φραντσέσκο Μπανάια, ο Φάμπιο Κουαρταραρό– έχουν ο καθένας τους τα δικά του προβλήματα, αλλά -το κυριότερο- αδυνατούν να απειλήσουν τον Μάρκεθ.

#HungarianGP 🇭🇺



Race: P9



It was a difficult weekend, we worked hard and I had a good feeling in the race today. There is still a long way to go, but we have to start somewhere #GoFree pic.twitter.com/aTA3BF7XR4 — Pecco Bagnaia (@PeccoBagnaia) August 24, 2025

Για τους τηλεθεατές, αυτό σημαίνει ότι η κορυφή έχει πάψει να είναι αμφίρροπη. Το MotoGP δεν είναι Formula 1, όπου η τεχνολογική υπεροχή μιας ομάδας μπορεί να εξηγήσει την κυριαρχία. Εδώ, το άθλημα έχει χτιστεί γύρω από την ιδέα των θεαματικών μονομαχιών, με μοτοσικλέτες που χωρίζονται από χιλιοστά στον τερματισμό. Όταν αυτό το στοιχείο λείπει, η εικόνα γίνεται άδεια.

Ο Μάρκεθ προσφέρει στιγμές τελειότητας, αλλά η υπόλοιπη ιστορία του πρωταθλήματος μοιάζει φτωχή. Και όταν η ίδια η Dorna προωθεί μόνο τη λάμψη ενός πρωταθλητή, αδιαφορώντας για την ισορροπία, το αποτέλεσμα είναι μια κατηγορία που κινδυνεύει να χάσει το βασικότερο: το ενδιαφέρον του κοινού.

Τα σοβαρά ζητήματα

Την ίδια ώρα, υπάρχουν προβλήματα που δεν συζητούνται όσο πρέπει. Το πρώτο είναι η ασφάλεια. Οι μοτοσικλέτες έχουν γίνει υπερβολικά γρήγορες, με την αεροδυναμική να παίζει τεράστιο ρόλο και να δημιουργεί καταστάσεις επικίνδυνες στις μάχες σώμα με σώμα. Οι πτώσεις είναι συνεχείς, με πολλούς αναβάτες να τραυματίζονται σοβαρά – και το κοινό να βλέπει μια κανονικότητα στον κίνδυνο που δεν θα έπρεπε να υφίσταται.

Η πίστα του Balaton Park δεν βοήθησε την κατάσταση, προκαλώντας αρκετές ανησυχίες για την ασφάλεια και με κάποιες θεαματικές -όσο και τρομακτικές- πτώσεις να έρχονται στο προσκήνιο.

Our cameraman, Joao, avoiding @37_pedroacosta's bike impact is probably the most shocking video you'll see today! 😮



We're so glad to see he's ok! 🙏#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/o9SslLPDhT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 23, 2025

Το δεύτερο είναι η ίδια η φύση του θεάματος. Με την τεχνολογία να καθορίζει ολοένα και περισσότερο τις επιδόσεις, η οδηγική τέχνη τείνει να περνά σε δεύτερη μοίρα. Οι φίλοι του MotoGP δεν θέλουν να βλέπουν «αγώνες μηχανών», αλλά μάχες χαρακτήρων, θάρρους και ταλέντου.

Το τρίτο ζήτημα είναι το μέλλον του θεσμού σε εμπορικό επίπεδο. Το MotoGP δυσκολεύεται να βρει νέα κοινά, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου οι νέες γενιές δεν έχουν την ίδια σύνδεση με τη μοτοσικλέτα όπως οι προηγούμενες. Οι γεμάτες κερκίδες και τα τηλεοπτικά νούμερα του παρελθόντος δεν θεωρούνται δεδομένα. Αν δεν υπάρξει ανανέωση, το άθλημα κινδυνεύει να περιοριστεί σε ένα στενό πυρήνα φανατικών.

Καμπανάκι για πολλούς

Το φετινό πρωτάθλημα θα μείνει στην ιστορία ως η επιστροφή του Μαρκ Μάρκεθ στην κορυφή. Για εκείνον, είναι μια δικαίωση. Για το σπορ, όμως, δεν είναι μια σεζόν που θα θυμόμαστε για τον ανταγωνισμό ή για τις μάχες. Αντίθετα, θα μείνει ως υπενθύμιση ότι η ισορροπία έχει χαθεί. Και αυτό είναι που θα πρέπει να ανησυχήσει τους ανθρώπους του MotoGP.

Το άθλημα δεν μπορεί να επαναπαύεται στο μεγαλείο ενός και μόνο αναβάτη, όσο σπουδαίος κι αν είναι. Χρειάζεται ποικιλία, αγωνία, ιστορίες που κρατούν τους φιλάθλους στην άκρη του καναπέ. Η στέψη του Μάρκεθ είναι πια τυπικό θέμα. Το ουσιαστικό ερώτημα είναι αν η Dorna θα έχει το θάρρος να κοιτάξει τα πραγματικά προβλήματα και να τα λύσει. Γιατί χωρίς αυτά, το MotoGP κινδυνεύει να χάσει τη μάχη που έχει πραγματικά σημασία: αυτήν για το ίδιο του το μέλλον.

