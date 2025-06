Το αδιέξοδο του Μπανάια δεν αρέσει στους Ιταλούς

Στην εντός έδρας πίστα της Ducati ο Πέκο Μπανάια είδε τις ελπίδες του για τον τίτλο να εξανεμίζονται, την ώρα που στις εξέδρες γιούχαραν τον Μάρκεθ.

Το Μουτζέλο είναι πάντα κάτι ξεχωριστό για το MotoGP: μια πίστα που γιορτάζει την ταχύτητα, το πάθος και, για την Ducati, την «εντός έδρας» κυριαρχία. Φέτος, όμως, κάτι δεν ήταν το ίδιο. Αυτό που ξεκίνησε ως μια υπόσχεση για τη επιστροφή του Πέκο Μπανάια στις νίκες μέσα στην πατρίδα του, μετατράπηκε σε ένα εφιαλτικό Σαββατοκύριακο που, όπως όλα δείχνουν, τον θέτει οριστικά εκτός διεκδίκησης του τίτλου. Αντίθετα, είδαμε την πλήρη κυριαρχία ενός άλλου ονόματος, που πλέον δεσπόζει στον ορίζοντα του πρωταθλήματος: αυτό των Μάρκεθ – Μαρκ και Άλεξ.

Για τον Πέκο Μπανάια, το Μουτζέλο αποτελούσε το φρούριό του, έχοντας κερδίσει τους τρεις προηγούμενους αγώνες εκεί. Φέτος, η εικόνα ήταν διαφορετική. Η 4η θέση στον κύριο αγώνα, μετά από μια «ανώνυμη» τρίτη θέση στον σπριντ, ήταν μια σκληρή πραγματικότητα. Ο Μπανάια παραδέχτηκε την απογοήτευσή του, δηλώνοντας: «Ήθελα να μείνω μπροστά... Αλλά μετά από έξι γύρους η απόδοση του μπροστινού άρχισε να πέφτει. Χρειάστηκε να επιβραδύνω γιατί κινδύνευα να πέσω».

Το πρόβλημα, όπως ο ίδιος επισήμανε, είναι επαναλαμβανόμενο: «Από τον πρώτο αγώνα είναι έτσι. Δεν μπορώ να κάνω αυτό που θέλω στη μοτοσικλέτα, πρέπει να ακολουθώ αυτό που μου ζητάει η μοτοσικλέτα, και όταν προσπαθώ να κάνω αυτό που θέλω, πέφτω, ή σχεδόν».

Marc Márquez and the Ducati Lenovo Team make the difference at Mugello, taking the win in the Brembo Grand Prix of Italy race. Francesco Bagnaia is fourth



📃 https://t.co/O6izC70jOU#ForzaDucati #DucatiLenovoTeam pic.twitter.com/siUOeotDnC