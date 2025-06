Το «Θανάσιμο Αμάρτημα» των οδηγών της McLaren και η «Ανάσταση» της Mercedes

Η σύγκρουση των Νόρις-Πιάστρι ανέδειξε την ένταση εντός της McLaren, ενώ η νίκη του Ράσελ και το βάθρο του Αντονέλι δίνουν νέα δυναμική στη Mercedes.

Κάθε Grand Prix της Formula 1 έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί, αλλά μερικές φορές, όπως συνέβη στο Grand Prix Καναδά του 2025, η ιστορία αποκτά διαστάσεις δράματος, ανατροπών και προβληματισμών που ξεπερνούν την απλή κατάταξη. Ήταν ένας αγώνας που, πίσω από τον νικητή, έκρυβε σκηνές έντασης και αποκάλυψε νέες δυναμικές στο πρωτάθλημα. Από τη μια, ένα «θανάσιμο αμάρτημα» που σημάδεψε την McLaren. Από την άλλη, μια «ανάσταση» για τη Mercedes, η οποία φαίνεται να βρίσκει ξανά το βηματισμό της. Ας βουτήξουμε λοιπόν λίγο στα νερά αυτού του αξέχαστου αγώνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

» Ο Ράσελ πήρε την πρώτη φετινή νίκη της Mercedes, συγκρούστηκαν οι McLaren

Στον κόσμο της Formula 1, η σύγκρουση μεταξύ ομόσταβλων οδηγών είναι κάτι περισσότερο από μια απλή απώλεια βαθμών – είναι ένα «cardinal sin», ένα «θανάσιμο αμάρτημα» ή «ασυγχώρητο λάθος». Διαταράσσει την ψυχολογία της ομάδας, υπονομεύει την εμπιστοσύνη και δημιουργεί μια ένταση που μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη τη σεζόν. Στο Grand Prix του Καναδά, αυτή η «κόκκινη γραμμή» ξεπεράστηκε.

Λίγους γύρους πριν το τέλος, σε μια προσπάθεια προσπέρασης, ο Λάντο Νόρις ακούμπησε το μονοθέσιο του Όσκαρ Πιάστρι, προκαλώντας ζημιά και στα δύο οχήματα. Ο Νόρις, που εγκατέλειψε τον αγώνα, ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για το περιστατικό. Η ενέργεια του Νόρις, που «κατακεραυνώθηκε» από ορισμένους για την αγωνιστική του κρίση και συνέπεια, ήταν απλώς μια στιγμή απροσεξίας κάτω από την πίεση του αγώνα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ήταν η πρώτη – και δεν φαίνεται ότι θα είναι η τελευταία.

Piastri and Norris come together in Canada! 😱



Here's the collision between the two McLarens 💥#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/sKo3GRQ63Q