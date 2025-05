Όχι δάκρυα για τον Φάμπιο

Η μοίρα ήταν πολύ σκληρή για τον Φάμπιο Κουαρταραρό στο Σίλβερστον, αλλά μέσα στη μαυρίλα υπάρχει μια ηλιαχτίδα.

Υπάρχουν ήττες που πονάνε επειδή αδικούν. Άλλες επειδή προκύπτουν από δικό σου λάθος. Κι άλλες, όπως αυτή του Φάμπιο Κουαρταραρό στο MotoGP του Σίλβερστον, που πονάνε γιατί κανονικά ήταν... νίκες. Ήταν εκεί, μπροστά του, σχεδόν στο χέρι του – και χάθηκε για έναν λόγο πέρα από κάθε ανθρώπινο έλεγχο. Δεν είναι τραγωδία. Δεν είναι σκάνδαλο. Είναι απλώς αγνή, σκληρή ατυχία.

Ο Κουαρταραρό δεν περίμενε να παλέψει για τη νίκη εκεί. Η Yamaha του έχει προδώσει τις ελπίδες περισσότερες φορές απ’ όσες μπορεί να μετρήσει τα τελευταία δύο χρόνια. Και όμως, όλα του βγήκαν. Από την επιλογή ελαστικών και το ρυθμό στον πρώτο γύρο μέχρι τη διαχείριση του αγώνα μετά την επανεκκίνηση, όλα δούλευαν με μια αρμονία που δεν έχουμε ξαναδεί από την Μ1 εδώ και πολύ καιρό. Οδηγούσε με τον αέρα του παλιού πρωταθλητή. Και για πρώτη φορά μετά από καιρό, φαινόταν ξανά ως ο παλιός Κουαραραρό: γρήγορος, καθαρός, ακριβής, σχεδόν ανέγγιχτος.

Even though the final result was disappointing, the fans have voted Quartararo as RIDER OF THE RACE! 🙌



View the results here 👀https://t.co/OIKGFNL9VM#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/OaX4VZAU7f