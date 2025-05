Ο Φάμπιο Κουαρταραρό εξαφάνισε τον ανταγωνισμό στο επεισοδιακό GP Μ. Βρετανίας αλλά ο Μάρκο Μπετζέκι με την Aprilia πήρε τη νίκη.

Το GP M. Βρετανίας ήταν ο 7ος φετινός αγώνας του MotoGP και σίγουρα ο πιο δραματικός μέχρι στιγμής. Νικητής αναδείχτηκε ο Μάρκο Μπετζέκι με την Aprilia, για πρώτη φορά φέτος. Ο Ζοάν Ζαρκό με την LCR Honda τερμάτισε δεύτερος και ο Μαρκ Μάρκεθ με την Ducati πήρε την 3η θέση και συμπλήρωσε το βάθρο. Πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο τρομερός Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha, ο οποίος πήγαινε για μια μεγαλειώδη νίκη, προτού εγκαταλείψει λόγω μηχανικής βλάβης.

GOD SAVE THE BEZ 🫡



Bezzecchi becomes the 11th different winner in a row at Silverstone! 🏆#BritishGP🇬🇧 pic.twitter.com/7JaZawb0CI