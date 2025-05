Η τύχη βοηθάει τους ισχυρούς, αλλά ο Φερστάπεν ίσως δεν τη χρειαζόταν στην Ίμολα

Ο Ολλανδός της Red Bull πήρε το 4ο συνεχόμενο τρόπαιό του στο GP Εμίλια-Ρομάνια, αλλά πίσω από την κυριαρχία του κρύβεται μια πιο σύνθετη ιστορία.

Η Ίμολα δεν φημίζεται μόνο για τους αγώνες της, αλλά για την ατμόσφαιρα. Είναι μια πίστα με βάρος. Με ιστορία. Και με τις σκιές της. Αυτήν τη φορά, το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια μας χάρισε και ωραίο αγώνα και ατμόσφαιρα.

Ο Φερστάπεν νίκησε ξανά. Αυτό, από μόνο του, δεν προκαλεί πια έκπληξη. Όμως η νίκη αυτή ήταν προϊόν μιας καθαρής προσπέρασης στην εκκίνηση, ακριβούς διαχείρισης ρυθμού και, ναι, ενός ευνοϊκού VSC. Μπορεί να τον βοήθησε η τύχη, αλλά όλα δείχνουν πως δεν θα την είχε ανάγκη.

Πίσω του, η McLaren τα έπαιξε όλα για όλα και μάλλον καταδίκασε τον Πιάστρι στην πιο δύσκολη «χάρη» που μπορεί να κάνει μια ομάδα στον οδηγό της. Η Ferrari, από το «τίποτα» του Σαββάτου, έφτασε σχεδόν στο «κάτι» ενός κυριακάτικου podium, δίνοντας στους tifosi μια γεύση από ό,τι θα ήθελαν να νιώσουν πιο συχνά. Και το πρωτάθλημα, σιγά-σιγά, αρχίζει να παίρνει μορφή.

Το πρώτο -και ίσως πιο καθοριστικό- χτύπημα του Φερστάπεν ήρθε πριν καλά-καλά αρχίσει ο αγώνας. Όχι στα πιτ, όχι από στρατηγική, αλλά στην πρώτη στροφή. Εκμεταλλευόμενος καλύτερη αντίδραση στο σβήσιμο των φώτων και ελαφρώς ευνοϊκότερη γραμμή, «χώρεσε» από την εξωτερική και πέρασε τον Πιάστρι καθαρά, με ένα προσπέρασμα που είναι περισσότερο ψυχολογική υπεροχή παρά απλή αγωνιστική τοποθέτηση.

Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Φερστάπεν δεν χρειάστηκε να προσπεράσει ξανά κανέναν. Απλώς οδήγησε στον ρυθμό του, ρυθμίζοντας την απόσταση από τα μονοθέσια των McLaren, πατώντας γκάζι μόνο όταν έπρεπε – και διατηρώντας πάντα την ψυχραιμία του.

Late on the breaks, first out the corner 👏



Simply lovely from Max 💙pic.twitter.com/Xk0Zu3BsCM