H Alpine είναι μια ομάδα σε διαρκή μετάβαση με τίμημα το ίδιο της το μέλλον

Mια ιστορία εσωτερικών συγκρούσεων, αποδιοργάνωσης και διοικητικής αβεβαιότητας που απειλεί να καταπιεί ολόκληρη την ιστορική ομάδα του Enstone.

Η Alpine F1 Team βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω εσωτερικής αναταραχής. Σε διάστημα λίγων μόνο ωρών, η ομάδα ανακοίνωσε την παραίτηση του Όλιβερ Όουκς από τη θέση του επικεφαλής και σχεδόν ταυτόχρονα την αντικατάσταση του Τζακ Ντούχαν από τον Φράνκο Κολαπίντο.

Η χρονική εγγύτητα των δύο γεγονότων δεν αφήνει πολλά περιθώρια για ερμηνείες: ακόμη κι αν οι επίσημες δηλώσεις προσπαθούν να κατευνάσουν τις εντυπώσεις, η παραίτηση του Όουκς δείχνει καθαρά μια βαθιά διαφωνία για την πορεία και τις προτεραιότητες της ομάδας.

Από την αποχώρηση του Αμπιτεμπούλ και την έναρξη της νέας εποχής με το όνομα Alpine, η ομάδα μοιάζει εγκλωβισμένη σε μια αέναη διαδικασία επαναπροσδιορισμού. Οι αλλαγές προσώπων, τα συνεχόμενα εσωτερικά ρήγματα και η αδυναμία χάραξης σταθερής στρατηγικής δεν είναι πλέον εξαίρεση, αλλά ο κανόνας.

Ο Όουκς ήταν ο τέταρτος team principal σε μόλις τέσσερα χρόνια, και η λίστα των τεχνικών και διοικητικών στελεχών που πέρασαν από το Enstone και έφυγαν είναι εντυπωσιακά μακριά.

Η παρουσία του Φλάβιο Μπριάτορε, με όλα τα θετικά και τα αρνητικά που κουβαλάει, δείχνει ότι η Renault –και προσωπικά ο Λούκα ντε Μέο– έχουν επιλέξει να πατήσουν πάνω σε μια παλαιά συνταγή, με την ελπίδα να επαναλάβουν τις επιτυχίες των mid-2000s. Όμως η F1 του 2025 δεν είναι η F1 του 2005. Το περιβάλλον είναι πιο σύνθετο, πιο πολιτικό, πιο τεχνοκρατικό. Και η ανάγκη για θεσμική σταθερότητα και ξεκάθαρες αρμοδιότητες είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Ο Μπριάτορε φαίνεται να ελέγχει την ομάδα σαν προσωπικό του μαγαζί: αποφασίζει για τους οδηγούς, επηρεάζει τις τεχνικές επιλογές και εμφανίζεται ως de facto επικεφαλής, χωρίς να έχει επίσημα αυτόν τον τίτλο. Ο Όουκς, από την άλλη, φαινόταν να έχει περιορισμένο έλεγχο, αλλά πλήρη ευθύνη προς τα έξω. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί αυτή η εξίσωση δεν ήταν βιώσιμη.

Ο Φράνκο Κολαπίντο δεν είναι το πρόβλημα. Είναι ένας ταλαντούχος οδηγός, με υποσχέσεις και εμπορική αξία, που καλείται να αρπάξει μια ευκαιρία. Όμως η συγκυρία της προώθησής του, μέσα σε ένα κλίμα παραίτησης και αμφιλεγόμενων αποφάσεων, τον φορτώνει με υπερβολικές προσδοκίες. Αν αποτύχει, το δάχτυλο των ευθυνών δεν θα δείξει μόνο τον ίδιο, αλλά και όλο το μοντέλο διοίκησης που τον έφερε εκεί.

