Το MotoGP χρειάζεται απεγνωσμένα αυτόν τον Κουαρταραρό

Ο Γάλλος της Yamaha υπενθύμισε στη Χερέθ ότι η καρδιά και το ταλέντο μπορούν ακόμα να νικούν τις μηχανές.

Η Χερέθ πάντα ήταν κάτι παραπάνω από μια απλή πίστα στο MotoGP. Είναι ένα από τα λίγα μέρη όπου το πάθος ξεχειλίζει αυθεντικό, οι εξέδρες δονούνται από την αγάπη του κόσμου για τη μοτοσικλέτα και οι αναβάτες νιώθουν ότι δεν αγωνίζονται απλώς για βαθμούς, αλλά για την τιμή τους. Το φετινό Grand Prix δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Αντιθέτως, θύμισε σε όλους γιατί αγαπάμε τόσο πολύ αυτό το σπορ: για τις ανατροπές, για τις μικρές και μεγάλες ιστορίες ανθρώπων που παλεύουν απέναντι σε κολοσσούς.

Η νίκη του Άλεξ Μάρκεθ ήταν συγκινητική. Ένας οδηγός που ζει εδώ και χρόνια στη σκιά του αδελφού του, στη Χερέθ βρήκε τον δικό του ήλιο. Πίσω του, ο Φάμπιο Κουαρταραρό έγραψε ίσως έναν από τους πιο σημαντικούς «μικρούς άθλους» της καριέρας του: κράτησε πίσω του έναν απόλυτο πρωταθλητή σαν τον Πέκο Μπανάια, με μια Yamaha που τα τελευταία χρόνια ψάχνει περισσότερο για απαντήσεις παρά για νίκες. Και κάπου πιο πίσω, η πτώση του Μαρκ Μάρκεθ υπενθύμισε ότι, όσο κι αν επιστρέφει κοντά στην κορυφή, το MotoGP παραμένει ένα σπορ που δεν συγχωρεί ούτε το παραμικρό λάθος.

Πέρα όμως από τις στιγμές του αγώνα, το μήνυμα της Χερέθ ήταν σαφές: το MotoGP χρειάζεται ήρωες σαν τον Κουαρταραρό - και χρειάζεται ανταγωνισμό που να κάνει κάθε νίκη να αποκτά ξανά το βάρος που της αξίζει.

Εδώ και αρκετές σεζόν, το MotoGP ζει στην εποχή της Ducati. Με μια ασταμάτητη ροή από επιτυχίες, πρωταθλήματα και παρουσίες στο βάθρο, η ιταλική φίρμα έχει μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για την κορυφαία κατηγορία. Η τεχνολογική υπεροχή των Desmosedici, η πολυπλοκότητα της εξέλιξής τους και το βάθος ταλέντου στο στρατόπεδο της Ducati δημιούργησαν μια συνθήκη όπου οι υπόλοιποι κατασκευαστές δείχνουν να παίζουν, συχνά, ρόλο κομπάρσου. Το να βλέπει κανείς τέσσερις ή πέντε Ducati στις πρώτες θέσεις του πίνακα έχει πάψει να είναι έκπληξη - και δυστυχώς, μαζί με την απουσία εκπλήξεων χάνεται και ένα κομμάτι από τη μαγεία του σπορ.

