O... GOAT της Formula 1 δημιούργησε νέα ρεκόρ μετά την 104η νίκη της καριέρας του στον κορυφαίο θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Χρειάστηκε να περιμένει 945 μέρες για να γευτεί ξανά τη χαρά της νίκης στη Formula 1, όμως όσα έζησε στο Σίλβερστον τον αποζημίωσαν. Ο Λιούις Χάμιλτον επικράτησε στο Grand Prix Μ. Βρετανίας, σημειώνοντας την 104η νίκη του στον κορωνίδα του motorsport.

Ο 39χρονος Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG F1 - που από το 2025 θα αγωνίζεται με το μονοθέσιο της Scuderia Ferrari - σημείωσε μία σειρά από νέα ρεκόρ.

Περισσότερες νίκες στη Formula 1: Έφθασε τις 104, διευρύνοντας το δικό του ρεκόρ. Ακολουθεί με 91 o - επίσης επτάκις πρωταθλητής - Μίκαελ Σουμάχερ.

Περισσότερες νίκες σε ένα Grand Prix: Ο Χάμιλτον έφθασε τις 9 στο Σίλβερστον, ξεπερνώντας τις 8 του Μίκαελ Σουμάχερ στο Μάνι-Κουρ και το Grand Prix Γαλλίας.

Μεγαλύτερη χρονική απόσταση από την πρώτη έως την τελευταία του νίκη: Ο Χάμιλτον σημείωσε την πρώτη του νίκη τον Ιούνιο του 2007 στον Καναδά, πριν από 17 χρόνια και έναν μήνα. Το προηγούμενο ρεκόρ με 15 χρόνια και 212 μέρες ανάμεσα στην πρώτη και την τελευταία του νίκη στην F1 το είχε ο Κίμι Ράικονεν (Μαλαισία 2003 - ΗΠΑ 2018).

Πρώτος οδηγός που κερδίζει αγώνα μετά το 300ό του Grand Prix: O Χάμιλτον κέρδισε στον 344ο του αγώνα στην F1.

