Απογοητευμένος που δεν στάθηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου ήταν ο οδηγός της McLaren Racing, μετά τον τερματισμό στην Ισπανία.

Για μία ακόμη φορά στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 o Λάντο Νόρις τερματίζει στη 2η θέση σε Grand Prix. Ο Βρετανός μπορεί να εκκίνησε από την pole position, όμως δεν κατάφερε να την μετατρέψει σε νίκη, καθώς τερμάτισε 2 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή Μαξ Φερστάπεν.

Μετά τον τερματισμό στην πίστα της Βαρκελώνης, η απογοήτευση στο πρόσωπο του Νόρις ήταν εμφανής: «Έπρεπε να κερδίσω σήμερα. Έκανα κακή εκκίνηση, είναι τόσο απλό. Το μονοθέσιο ήταν φανταστικό σήμερα. Ήμασταν σίγουρα η ταχύτερη ομάδα αλλά έχασα τον αγώνα στην αρχή. Είμαι απογοητευμένος. Έχουμε πολλά θετικά αλλά ένα μεγάλο αρνητικό που κατέστρεψε τον αγώνα. Πρέπει να δουλέψω σκληρά σε αυτό. Πήραμε όμως καλούς βαθμούς, πολλά ευχαριστώ και στην ομάδα γιατί το μονοθέσιο ήταν φοβερό».

Όσο για την κακή του εκκίνηση, ο Βρετανός ανέφερε: «Δεν ξέρω τι ακριβώς έκανα λάθος ή αν έκανα λάθος χειρισμούς. Νόμιζα στην αρχή πως ο Μαξ ήταν δίπλα μου αλλά τελικά ήταν ο Τζορτζ από την εξωτερική και με πέρασε. Μπράβο στη Red Bull και τον Μαξ. Κατάφεραν να κερδίσουν και πάλι. Κρίμα που χάσαμε τον αγώνα, αλλά στον επόμενο θα κερδίσουμε».

Σχετικά με τους επόμενους αγώνες σε Αυστρία και Μ. Βρετανία ο Νόρις δήλωσε: «Η Αυστρία και το Σίλβερστον είναι δύο από τις αγαπημένες μου πίστες, ειδικά από πλευράς απόδοσης. Είμαι ενθουσιασμένος, είμαστε γρήγοροι και πιστεύω αν βελτιώσουμε κάποια πράγματα θα είμαστε στην κορυφή».

O Νόρις αναδείχθηκε Driver of the Day στο GP Ισπανίας, ενώ στο Πρωτάθλημα Οδηγών ανέβηκε στη 2η θέση μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ.

He gave it absolutely everything today and brings home P2 👏@LandoNorris is your #F1DriverOfTheDay in Barcelona! 🇪🇸#F1 #SpanishGP @salesforce pic.twitter.com/OIEYuy1504