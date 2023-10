Όσα έγιναν στις κατατακτήριες του Grand Prix Μεξικού μαρτυρούν γιατί δεν έχει μέλλον στη Red Bull Racing.

Μπορεί ο Σέρχιο Πέρεζ να υπέγραψε πέρυσι στο περιθώριο του Grand Prix Μονακό διετή επέκταση του συμβολαίου συνεργασίας του με τη Red Bull Racing, όμως κάθε χιλιόμετρο που περνάει πίσω από το τιμόνι της RB19 υστερεί τόσο που δύσκολα θα το εξαντλήσει.

Άλλωστε όπως έχει πολλάκις αποδειχθεί στο παρελθόν, τα συμβόλαια είναι για να σπάνε. Ή όπως πολύ στοχευμένα είπε ο επικεφαλής της αυστριακής ομάδας, Κρίστιαν Χόρνερ, τα συμβόλαια έχουν ισχύ μόνο όσο ο οδηγός είναι γρήγορος. Κι ο Πέρεζ δεν είναι πια.





Όχι, δεν ξέχασε να οδηγεί αλλά για τους χ-ψ λόγους, δεν μπορεί να αποδώσει τα αναμενόμενα όντας οδηγός των πρωταθλητών. Δεν πάει καιρός από την τελευταία φορά που ασχολήθηκα με την αγωνιστική του κατηφόρα και οι αναγνώστες μας ξέρετε καλά πως έχω μαρκάρει στο ημερολόγιο τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου.

Μέχρι και απόψε, μέχρι και τον αγώνα της πατρίδας του, ουδείς στο στρατόπεδο των ταύρων θα μιλούσε ανοιχτά για το δυσοίωνο μέλλον του. Αφότου όμως περάσει το Grand Prix της Πόλης του Μεξικού, το αφήγημα μπορεί να αλλάξει. Άρδην μάλιστα!

Αν σήμερα, κάνει όσα (δεν) έκανε χθες, θα είναι η σταγόνα που θα ξεχειλίσει το ποτήρι της υπομονής της διοίκησης της Red Bull Racing. Του κρασιού είναι άλλωστε, σε αυτό τον οργανισμό φημίζονται για πολλά αλλά η υπομονή με τους οδηγούς δεν είναι ένα από αυτά.





Πηγαίνοντας λοιπόν στο Autodromo Hermanos Rodriguez, υπήρχε η ελπίδα πως η εθνική στήριξη, η αγαπημένη πίστα, όλο το θετικό vibe θα έδινε ώθηση στον Πέρεζ. Στα ελεύτερα δοκιμαστικά ήταν και στις τρεις περιόδους πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν.

Στο FP1 κατά σχεδόν τρία δέκατα, στο FP2 κάτι παραπάνω από τρία δέκατα, στο FP3 κατά ενάμιση. Αντίστοιχα στις κατατακτήριες δοκιμές ήταν σχεδόν μισό δευτερόλεπτο (!) πίσω στο Q1, το ίδιο στο Q2 ενώ πλησίασε πάλι στο Q3. Όμως αυτά που θα σημειώσω παρακάτω θα σας εξηγήσουν γιατί αυτή η επίδοση ήταν απογοητευτική για τον οδηγό από τη Γουαδαλαχάρα.

Κατατάχθηκε πίσω από τον Ντάνιελ Ρικάρντο της Scuderia AlphaTauri που είναι κοινό μυστικό πως αποτελεί τον Νο1 υποψήφιο για να του «φάει» τη θέση.

"Didn't think it was P4 good!"@danielricciardo and @AlphaTauriF1 share their excitement after *that* quali lap#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/I81BvJ0o26