H Aston Martin στέρησε από τον Αλόνσο μία μεγάλη ευκαιρία

Μία στρατηγική επιλογή της βρετανικής ομάδας, οριοθέτησε τον αγώνα του Ισπανού θρύλου της F1.

Δε μπορεί πια να θεωρηθεί συμπτωματική η παρουσία του εκεί ψηλά, δεν βλέπουμε κανένα σημάδι εξασθένησης της δυναμικής της ομάδας του. Σχεδόν τρεις μήνες μετά την πρεμιέρα του 2023 και με έξι αγώνες πλέον στην πλάτη, είναι σαφές πως ο συνδυασμός Φερνάντο Αλόνσο-Aston Martin F1 έχει και θα συνεχίσει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Κι αν δεν είχαν πέσει πάνω στον Μαξ Φερστάπεν με… αυτή την RB19, ίσως οι έως τώρα υπερβάσεις να είχαν εξελιχθεί και σε θριάμβους. Αν και η αλήθεια είναι, πως θα μπορούσαμε τώρα να γράφουμε διθυράμβους για τους πράσινους που μάλλον πέταξαν στα σκουπίδια μία σπάνια ευκαιρία.

Έχουν προηγηθεί επικές κατατακτήριες δοκιμές όπου ο Αλόνσο βρέθηκε αγκαλιά με την πρώτη του pole position από τη Γερμανία το 2012 αλλά την έχασε χάρη σε ένα συγκλονιστικό τελευταίο sector από τον Φερστάπεν, που κατάφερε να εξανεμίσει το προβάδισμα 2 δεκάτων του Ισπανού.

Ένας αγώνας αλάνθαστος και για τους δύο, όπου ο Ολλανδός έχει εκκινήσει με τη μέση γόμα και διατηρεί άνετο προβάδισμα, την ώρα που ο Αλόνσο ακολούθησε συντηρητική προσέγγιση, ξεκίνησε με τη σκληρή γόμα και έκανε τον αγώνα του δίχως να απειλεί μα δίχως και να απειλείται.

Και φτάνουμε στον γύρο 53.

Η βροχή έχει κάνει την εμφάνισή της αλλά λούζει την πίστα κατά το ήμισυ. «Κείθε Παναγιά», δηλαδή στις στροφές 5, 6 και 7, κατηφορίζοντας προς τη Μιραμπό και μέχρι την είσοδο του τούνελ, έχει νερό. «Δώθε Παναγιά», δηλαδή βγαίνοντας από το τούνελ και μέχρι το Καζίνο, είναι στεγνός ο δρόμος.





Κάπου εκεί, ο μηχανικός αγώνα του Αλόνσο, Κρις Κρόνιν, τον ρωτά αν η πίστα είναι για ενδιάμεσα. Ο πρίγκιπας των Ασθούριας είναι διστακτικός. Στη βρετανική ομάδα κοιτάνε την καιρική πρόβλεψη, αυτή μιλάει για βροχή που όπως ήρθε, έφευγε και τελικά, αυτό τους ωθεί στη λάθος απόφαση. Βάζουν ξανά σλικ ελαστικά.

Βλέπω τη σχετική ένδειξη στα γραφήματα της τηλεοπτικής κάλυψης και δεν το πιστεύω. Ο Αλόνσο είναι 13 δευτερόλεπτα πίσω από τον Φερστάπεν, πράγμα που σημαίνει πως η Red Bull δεν πρόκειται να «τραβήξει» τον οδηγό της στα pit παραδίδοντας τα ηνία. Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Aston. Και τότε την πετάει στην εξέδρα.

Με τη βροχή να δυναμώνει και το κομμάτι του δεύτερου τομέα να είναι μία υγρή παγίδα, οι «πράσινοι» θα μπορούσαν να κάνουν το colpo grosso. Να βάλουν ενδιάμεσα και να επιτρέψουν στον οδηγό τους να βρεθεί σε θέση να διεκδικήσει τη νίκη από τον Φερστάπεν. Αντί αυτού και παρότι η βροχή αποτελούσε πλέον ξεκάθαρα παράγοντα που άλλαζε τα δεδομένα, επέλεξαν να του βάλουν σλικ! Απόφαση που μετάνιωσαν άμεσα κι ένα γύρο αργότερα τον κάλεσαν ξανά στο pit lane, για να «φορέσουν» τελικά τα ενδιάμεσα στην AMR23.

Πιο μετά θα πιάσουμε όσα κρύβουνε τα λόγια, πρώτα θα σταθούμε σε όσα δείχνουν οι αριθμοί. Στον γύρο 52 ο Φερστάπεν κάνει χρόνο 1.24.046 ενώ ο Αλόνσο 1.24.967. Στο επόμενο πέρασμα κάνουν 1.29.919 και 1.30.862. Προσέξτε τι ακολουθεί…





Ο Ισπανός μπαίνει στα pit ενώ ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας μένει έξω. Και κάνει γύρο στο 1.39.946! Ο Φερστάπεν έχασε 10 δευτερόλεπτα! Αν ο Αλόνσο είχε βάλει εξ αρχής τα ενδιάμεσα, η διαφορά τους θα είχε πέσει στα 3 δευτερόλεπτα και επιπρόσθετα, αυτή η κίνηση θα είχε μεταφέρει την πίεση στο απέναντι στρατόπεδο και θα είχε αναγκάσει τον οδηγό της RBR να πιέσει λίγο περισσότερο. Ποιος ξέρει – ίσως αυτό να τον είχε οδηγήσει και σε λάθος.

Στο team radio δεν είπε κουβέντα για το θέμα αυτό. Στις πρώτες του δηλώσεις στην τηλεοπτική κάλυψη, επίσης δεν είπε κουβέντα. Τον ρώτησαν στην πορεία και αρκέστηκε στην πρόβλεψη που έλεγε πως δεν θα ρίξει πολλή βροχή.

Another podium! P2 🏆 in Monaco!!!!

So happy after a difficult race, specially with the rain at the end!

Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you 💚💚@AstonMartinF1 !!! pic.twitter.com/HQ4AJa26Jw