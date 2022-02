Η FIA αναζητά έναν… influencer για να αντικαταστήσει τον Μάσι

Ο Πάνος Σεϊτανίδης σχολιάζει το νέο χαμό στα social media για όσα συνέβησαν στον τελικό του 2021 στο Άμπου Ντάμπι.

Τα social media αποτελούν μία πολυσυλλεκτική πλατφόρμα. Μπορείς να τα χρησιμοποιείς αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς, μπορείς να τα διατηρείς απλά για να έχεις επαφή με ανθρώπους που νοιάζεσαι, μπορεί να τα αγαπάς μόνο για το κουτσομπολιό ή ακόμα και να τα ανάγεις σε ευαγγέλιο.

Το τελευταίο θαρρούσα πως ήταν ατυχές γνώρισμα μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων και μη εξοικειωμένων με αυτόν το νέο, ψηφιακό κόσμο. Όσων θεωρούσαν πως κάτι ισχύει «επειδή το διάβασαν στο ίντερνετ». Μη του πω «στο ιντερνέτ».

Τα παραδείγματα σε αυτόν τον τομέα, την τελευταία διετία δοκιμασίας του παγκόσμιου πληθυσμού από την πανδημία της Covid-19 είναι αμέτρητα. Από τον Δόκτωρα Τρεχαγυρευόπουλο μέχρι τους Πετράκους αυτού του κόσμου, ο καθένας παρουσιάζει τη δική του αλήθεια στα social media και το ακροατήριο αποθεώνει απλά επειδή.





Δυστυχώς, το ίδιο πράγμα συμβαίνει ξανά και ξανά και στη Formula 1. Με το που ήρθε μία σεζόν ντέρμπι, με το που άρχισε να καίει η μπάλα και οι «διαιτητικές αποφάσεις» να παίζουν ρόλο, τα social media οργίασαν. Επί 15 χρόνια αποτελούν βασικό κομμάτι της δουλειάς μου, πρώτη φορά συνάντησα τέτοιο χάος. Ο καθένας να παρουσιάζει τη δική του πραγματικότητα, το αμαθές ή χειρότερα ημιμαθές ακροατήριο του να την αποθεώνει, να την αναπαράγει και να προκαλεί διαδικτυακούς «πολέμους».

Τα πράγματα έγιναν με «χ» τρόπο επειδή το είπε κάποιος - κάποιος άγνωστος, τυχαίος. Η ιδιότητα του λίγη σημασία έχει. Στην πραγματικότητα για πολλούς δεν έχει σημασία ούτε καν το τι έγινε. Απλά το αδηφάγο κοινό αναζητά μία ακόμα αφορμή για αντιπαράθεση. Και πάμε πάλι από την αρχή, σε ένα φαύλο κύκλο.





Αν νόμιζες λοιπόν πως το σίριαλ του Άμπου Ντάμπι τελείωσε, πλανάσαι πλάνην οικτρά. Τι κι αν ο Λούις Χάμιλτον επέστρεψε διαλύοντας κάθε τεχνητό σύννεφο σχετικά με τις προθέσεις του ενόψει της σεζόν του 2022; Τι κι αν η FIA έχει εδώ και καιρό ανακοινώσει την έναρξη έρευνας για όσα συνέβησαν εκεί, με στόχο να εντοπίσει παθογένειες και λάθη, τροποποιώντας διαδικασίες και ενισχύοντας δομές με στόχο να κάνει αλεξίσφαιρο τον τρόπο λειτουργίας της τις κρίσιμες ώρες;

Έρχεται ένας fan ενός οδηγού (!), να ανακαλύψει την Αμερική τρομάρα του και να αποδείξει (;) πόσο αρρωστημένα λάθος λειτουργούν τα social media. Τι έκανε λοιπόν ο F1_Jordan; Απομόνωσε ένα ηχητικό απόσπασμα από τις συνομιλίες στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα στα Εμιράτα, το δημοσίευσε με πιασάρικη λεζάντα κι άφησε το φαινόμενο να γιγαντωθεί με γεωμετρική πρόοδο. Μαζεύοντας μερικές χιλιάδες followers.

This is shocking. New emerging footage of @F1 Abu Dhabi GP containing previously unheard radio. Masi essentially executed the instructions of Jonathan Wheatley (Red Bull) without any second thought over its legality or fairness. This should be sickening listening to any fan. pic.twitter.com/XkOWmjGhH0