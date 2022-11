Τελικός MotoGP: Ένα «slam dunk» και μια «mission impossible»

Οι δύο διεκδικητές του φετινού τίτλου στο MotoGP έχουν διαφορετικές αποστολές στη Βαλένθια.

Το GP Βαλένθιας σε λίγες ώρες (3:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας) θα είναι ο τελευταίος αγώνας της φετινής σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP. Έπειτα από μια χρονιά με πολλές ανατροπές και με τέσσερις διεκδικητές του τίτλου μέχρι τον προτελευταίο αγώνα, φτάσαμε στο φινάλε με μόνο δύο αναβάτες να μπορούν να τον κατακτήσουν: τον Πέκο Μπανάια της Ducati και τον Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha.

Βέβαια, δεν είναι το ίδιο εύκολο για τους δύο διεκδικητές. Ο Μπανάια, με τη διαφορά των 23 βαθμών στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Αναβατών, έχει το ένα χέρι (και τα τέσσερα δάχτυλα του άλλου χεριού) πάνω στο βαρύτιμο τρόπαιο, ενώ ο Κουαρταραρό δεν κρατάει καν την τύχη του στα χέρια του και ελπίζει σε ένα μικρό θαύμα.

