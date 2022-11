Ο Χόρχε Μαρτίν με την Pramac Ducati συνέχισε το σερί των pole postion με την πρώτη θέση στη Βαλένθια.

Οι κρίσιμες κατατακτήριες δοκιμές του GP της Βαλένθιας, του τελευταίου φετινού αγώνα του MotoGP, ήταν η ευκαιρία για τον Χόρχε Μαρτίν να πάρει άλλη μία pole position, που είναι η 3η διαδοχική στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Μαρκ Μάρκεθ με τη Repsol Honda ήταν δεύτερος και ο Τζακ Μίλερ, στον τελευταίο αγώνα του με την Ducati, πήρε την 3η θέση. Όσο για τους διεκδικητές του τίτλου, ο Φάμπιο Κουαρταραρό θα ξεκινήσει από την 4η θέση ενώ ο Πέκο Μπανάια θα βρίσκεται στην 8η.

Q1

Το πρώτο σκέλος των κατατακτήριων δοκιμών ξεκίνησε με ιδανικές καιρικές συνθήκες, κάτω από το λαμπρό ισπανικό ήλιο. Τα «ηχηρότερα» ονόματα ανάμεσα στους αναβάτες που έπρεπε να διεκδικήσουν τις δύο πρώτες θέσεις, που οδηγούν στο Q2, ήταν αυτά των Ενέα Μπαστιανίνι, Άλεξ Ρινς και Μάβερικ Βινιάλες.

Όντως, αυτή η τριάδα ξεχώρισε από την αρχή, με τον Αλεξ Ρινς της Suzuki να είναι εκείνος που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια των αναβατών, λίγο μπροστά από τον Μάβερικ Βινιάλες.

That's it for Q1! Viñales and @Rins42 advance to the fight for pole position 😎#TheDecider pic.twitter.com/Rc1uE2SaD7 November 5, 2022

Στη δεύτερη γρήγορη προσπάθεια τα πράγματα άλλαξαν λίγο, με τον Μάβερικ Βινιάλες να παίρνει τα ηνία και τον Ρινς αυτήν τη φορά να ακολουθεί. Μέσα στη διεκδίκηση ήταν και ο Μπαστιανίνι, μέχρι να σημειώσει την πτώση που τον άφησε οριστικά στην 3η θέση. Έτσι, οι δύο που «προβιβάστηκαν» στο Q2 ήταν οι δύο Ισπανοί της Aprilia και της Suzuki.

Q2

Οι κατατακτήριες δοκιμές στις «κλειστές» πίστες, όπως αυτή της Βαλένθιας, έχουν ξεχωριστή σημασία, καθώς μια κακή θέση στην εκκίνηση μπορεί να επηρεάσει όλο τον αγώνα ενός αναβάτη. Ιδιαίτερα για τον Κουαρταραρό, που στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς κυνηγάει ένα και μοναδικό αποτέλεσμα, τη νίκη, η περίοδος αυτή ήταν κρίσιμη.

Κάθε αναβάτης όμως είχε τους στόχους του και με αυτούς στο μυαλό βγήκαν για τις προσπάθειές τους στο δεύτερο σκέλος των κατατακτήριων. Στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια ήταν ο σπεσιαλίστας του ενός γύρου, ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati, που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, μπροστά από τους Μίλερ, Ρινς και Κουαρταραρό, ενώ ο Μπανάια ήταν μόλις 11ος.

Οι μοτοσικλέτες επέστρεψαν στα γκαράζ για να μπουν φρέσκα μαλακά πίσω ελαστικά και οι αναβάτες να ξαναβγούν στην πίστα για την πιο αποφασιστική τους προσπάθεια. Αναμενόμενα, κάποιοι χρόνοι έπεσαν, με τον Πέκο Μπανάια να κάνει την αρχή και να ανεβαίνει προσωρινά στην 7η θέση. Ο Μάρκ Μάρκεθ έριξε ένα «πυροτέχνημα» και ανέβηκε στη 2η θέση, σε μία πίστα που γνωρίζει καλά.

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό τα έδωσε όλα στον τελευταίο του γύρο αλλά δεν κατάφερε να ανέβει στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, καθώς έμεινε στην 4η θέση. Έτσι, ο Χόρε Μαρτίν, χωρίς να βελτιώσει το χρόνο του, κατέκτησε την 3η διαδοχική του pole position, με τους Μαρκ Μαρκεθ και Τζακ Μίλερ, που σημείωσε πτώση στο τέλος, βα συμπληρώνουν την πρώτη σειρά. Ο Κουαρταραρό θα εκκινήσει 4ος και δίπλα του θα έχει τους Ρινς και Βινιάλες. Ο Μπραντ Μπίντερ της ΚΤΜ ήταν 7ος ενώ ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Πέκο Μπανάια ήταν 8ος. Ακολούθησαν οι Ζαρκό, Εσπαργκαρό, Μαρίνι και Μιρ.

» Δείτε τα σενάρια τίτλου για τον αυριανό «τελικό»

O αγώνας της Κυριακής στη Βαλένθια, που θα κρίνει τον πρωταθλητή, θα ξεκινήσει στις 3 μ.μ. ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα Q2

Αποτελέσματα Q1