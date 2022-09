H Ducati κινδυνεύει να χάσει έναν τίτλο που θα έπρεπε να είναι δικός της

Παρότι η ιταλική μοτοσικλέτα είναι η καλύτερη στο φετινό MotoGP, ο πρωτοπόρος στη βαθμολογία αναβατών οδηγεί Yamaha.

Το GP Ιαπωνίας ήταν ο 16ος φετινός αγώνας της φετινής σεζόν του MotoGP και, όπως σε άλλους 11 φέτος, κέρδισε αναβάτης της Ducati. Την Κυριακή που μας πέρασε ήταν ο Τζακ Μίλερ, που «έσπασε το ρόδι» φέτος και ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου ύστερα από «ανομβρία» που κράτησε περίπου 1,5 χρόνο. Άλλους 6 αγώνες έχει κερδίσει ο έτερος αναβάτης της εργοστασιακής ομάδας, ο Πέκο Μπανάια, ενώ 4 νίκες έχει κατακτήσει η έκπληξη της χρονιάς, ο Ενέα Μπαστιανίνι με την δορυφορική Gresini Ducati.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μοτοσικλέτα της Ducati είναι η καλύτερη αυτήν τη στιγμή στο MotoGP. Τόσο η φετινή έκδοση που οδηγούν οι Μπανάια και Μίλερ όσο και η περσινή που έχει στα χέρια του ο Μπαστιανίνι αποτελούν μικρά τεχνολογικά θαύματα. Έχουν, όπως παραδοσιακά οι Ducati, απίστευτη δύναμη από τον V4 κινητήρα, που όμως οι αναβάτες μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν και να την αξιοποιήσουν στην πίστα, ενώ η μοτοσικλέτα είναι πλέον αποτελεσματική και στις στροφές, που παλιότερα ήταν η αχίλλειος πτέρνα της. Ταυτόχρονα, δεν καταστρέφει τα ελαστικά.

H βαθμολογία τα λέει όλα

Πέρα από τις υποκειμενικές κρίσεις, όμως, είναι δύσκολο να αντικρούσεις το επιχείρημα που προβάλλει ο βαθμολογικός πίνακας. Η Ducati κατέκτησε το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών στον προηγούμενο αγώνα, στο Αραγκόν, όταν απέμεναν ακόμα πέντε grand prix για να ολοκληρωθεί η χρονιά. Πρόκειται για την 3η διαδοχική κατάκτηση αυτού του τίτλου από το ιταλικό εργοστάσιο.

Θα περίμενε κανείς ότι η εταιρεία που κατακτά το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών θα έχει τον πρώτο λόγο και στο Πρωτάθλημα Αναβατών, αλλά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Η Ducati δεν είδε αναβάτη της να κερδίζει τον τίτλο ούτε το 2020, που τον κατέκτησε ο Τζοάν Μιρ της Suzuki, ούτε πέρυσι που θριάμβευσε ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha.

Ας δεχτούμε ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια οι αποδόσεις των μοτοσικλετών ήταν πιο κοντά μεταξύ τους και η Ducati δεν είχε προφανή ανωτερότητα. Φέτος, όμως, που είναι ξεκάθαρα μπροστά, πάλι δεν βλέπει έναν αναβάτη της στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου βρίσκεται ο Φάμπιο Κουαρταραρό. Μετά την Ιαπωνία, μάλιστα, ο βασικότερος διεκδικητής της, ο Πέκο Μπανάια έχασε έδαφος, μετά την πτώση του στον τελευταίο γύρο του αγώνα.

Όπου λαλούν πολλοί κοκόροι αργεί να ξημερώσει

Κι εδώ βρίσκεται το παράδοξο των τελευταίων δύο σεζόν. Αυτό που δυσκολεύει περισσότερο την Ducati να κερδίσει το πρωτάθλημα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των αντιπάλων της. Ο Κουαρταραρό, που κέρδισε τον περσινό τίτλο, είναι ο μοναδικός αναβάτης της Yamaha που μπορεί να διεκδικήσει νίκες και βάθρα και ο Γάλλος το κάνει με κάθε ευκαιρία. Αυτό είναι κάτι που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε στη Honda, που από τότε που ο Μαρκ Μάρκεθ εντάχθηκε στην ομάδα ήταν ο μοναδικός που μπορούσε να κερδίσει με τη δύστροπη μοτοσικλέτα της.

Υπάρχουν όμως πολλοί αναβάτες που οδηγούν Ducati και μπορούν να κερδίσουν με αυτήν. Πέρυσι, τρεις διαφορετικοί αναβάτες με τις ιταλικές μοτοσικλέτες πήραν νίκες: Ο Πέκο Μπανάια, ο Τζακ Μίλερ και ο Χόρχε Μαρτίν. Φέτος μέχρι στιγμής είναι πάλι τρεις: Ο Μπανάια, ο Μπαστιανίνι και ο Μίλερ. Αυτό σημαίνει ότι οι βαθμοί διαχέονται σε περισσότερους αναβάτες, κάτι που δεν συμβαίνει για παράδειγμα στη Yamaha.

Πέρα από αυτήν τη διάχυση, παρατηρείται και μια σχετικά ασυνέπεια στα αποτελέσματα των διεκδικητών της Ducati. Ο Μπανάια μπορεί να έχει έξι νίκες φέτος, τις τέσσερις μάλιστα συνεχόμενες, αλλά έχει και πέντε εγκαταλείψεις – τη στιγμή που ο Κουαρταραρό έχει μόνο δύο. Ο Μπαστιανίνι με τις τέσσερις νίκες έχει ισάριθμες εγκαταλείψεις ενώ έχει δύο τερματισμούς στη 10η θέση.

Η συνέχεια είναι απρόβλεπτη

Απομένουν ακόμα τέσσερις αγώνες μέχρι το τέλος της σεζόν και ο Κουαρταραρό έχει διαφορά 18 βαθμών από τον Μπανάια και 25 βαθμών από τον Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia. Η διαφορά είναι μικρή, αλλά τα πράγματα δεν είναι εύκολα για κανέναν από τους διεκδικητές. Οι επόμενοι τρεις αγώνες σε Ασία και Ωκεανία (κατά σειρά Ταϊλάνδη, Αυστραλία, Μαλαισία) θα διεξαχθούν σε πίστες που το MotoGP, λόγω Covid-19, δεν έχει επισκεφθεί μετά το 2019. Οι καιρικές συνθήκες σε αυτές τις περιοχές τους κάνουν ακόμα πιο απρόβλεπτους. Παρότι η Ducati δείχνει να έχει πλεονέκτημα σε τουλάχιστον δύο από αυτούς, λόγω της χάραξης των σιρκουί, είναι αδύνατον να προβλεφθεί πώς μπορεί να εξελιχθούν.

Είναι κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενο, όταν πολλοί αναβάτες διεκδικούν τη νίκη, οι βαθμοί να μοιράζονται μεταξύ τους. Είναι επίσης και θεμιτό – κάτι τέτοιο αναβαθμίζει την αξία του σπορ και ανεβάζει το επίπεδο του ενδιαφέροντος για τους αγώνες. Όταν όμως είσαι ένα εργοστάσιο που θέλει τον τίτλο, ίσως πρέπει να φροντίσεις να συγκεντρώνονται οι βαθμοί όσο γίνεται σε ένα μέρος.

Η στάση της Ducati, που δεν δίνει εντολές στους αναβάτες της και τους αφήνει να αγωνιστούν ο καθένας για την καλύτερη δυνατή θέση, είναι ασφαλώς αξιοθαύμαστη. Ο «κυνικός» παρατηρητής όμως δεν μπορεί να παραβλέψει αυτό που αναφέρθηκε λίγο παραπάνω: είναι πιθανόν το εργοστάσιο που έφτιαξε την καλύτερη μοτοσικλέτα φέτος να μη δει έναν από τους αναβάτες του να κερδίζει το πρωτάθλημα.

Δεν ξέρω αν η Ducati στους τελευταίους αγώνες θα δώσει οδηγίες στους αναβάτες της να βοηθήσουν τον Μπανάια να πάρει τον τίτλο. Σίγουρα θα τους ενθαρρύνει να τερματίζουν μπροστά από τους Κουαρταραρό και Εσπαργκαρό, αλλά παραμένει το ερώτημα τι θα κάνει αν ο Μπανάια είναι μπροστά και έχει πίσω του τον Μπαστιανίνι (ή τον Μίλερ ή τον Μαρτίν ή κάποιον άλλο). Θα δώσει εντολή η ομάδα να μην επιτεθούν; Και πώς μπορείς να πεις «κάτσε πίσω» στον Μπαστιανίνι, που βρίσκεται μέσα στη μάχη της διεκδίκησης;

Μέχρι τώρα, η Ducati δεν το έχει κάνει. Αν όμως θέλει να μη χάσει άλλον έναν τίτλο αναβατών, ίσως χρειαστεί να το πράξει. Και παρότι οι εντολές είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο -σχεδόν ανήκουστο- στο MotoGP, κάποιοι θα έλεγαν ότι θα έπρεπε να είχαν ήδη δοθεί. Σε τελική ανάλυση, στα βιβλία της ιστορίας θα γραφτεί το όνομα του νικητή και όχι, δυστυχώς, του -έστω και ηθικά δικαιωμένου- ηττημένου.