Ο επτάκις πρωταθλητής προτείνει να εξεταστεί ακόμη και η εναλλαγή ημερήσιων και νυχτερινών αγώνων σε ορισμένες πίστες.

Περισσότερα Grand Prix υπό το φως των προβολέων θα ήθελε να δει ο Λούις Χάμιλτον, ο οποίος θεωρεί ότι αρκετές πίστες θα μπορούσαν να προσφέρουν μια διαφορετική εμπειρία με νυχτερινή διεξαγωγή. Ο Βρετανός έθεσε μάλιστα την ιδέα να υπάρχει, όπου είναι εφικτό, η δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ ημέρας και νύχτας από χρονιά σε χρονιά.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια του Grand Prix της Σιγκαπούρης, ο οδηγός της Ferrari αναφέρθηκε τόσο στην εικόνα των αγώνων όσο και στις συνθήκες που αντιμετωπίζουν θεατές και εργαζόμενοι σε περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες. Η τοποθέτησή του αποτελεί προσωπική πρόταση και όχι ανακοινωμένο σχέδιο της Formula 1.

Η ανάμνηση από το Μπαχρέιν

Ο Χάμιλτον θυμήθηκε τις συζητήσεις που είχε στο Μπαχρέιν, όταν οι δοκιμές και οι αγώνες γίνονταν μέσα στην έντονη ζέστη της ημέρας. Όπως ανέφερε, είχε προτείνει στον πρίγκιπα Σαλμάν τη νυχτερινή διεξαγωγή, θεωρώντας ότι θα άλλαζε εντυπωσιακά την εικόνα της πίστας.

«Κάναμε δοκιμές και οδηγούσαμε στο Μπαχρέιν μέσα στην πιο ζεστή ημέρα, και τα ελαστικά και ολόκληρα τα αυτοκίνητα έλιωναν. Είπα: “Αυτό το μέρος θα δείχνει απίθανο τη νύχτα”. Και χρόνια αργότερα διοργάνωσαν εκεί νυχτερινό αγώνα», δήλωσε.

Το Grand Prix του Μπαχρέιν μεταφέρθηκε σε βραδινή ώρα το 2014, ενώ η Σιγκαπούρη είχε ήδη ανοίξει τον δρόμο ως ο πρώτος νυχτερινός αγώνας της Formula 1 το 2008.

Όχι μόνο για την τηλεοπτική εικόνα

Ο Βρετανός στάθηκε και στην πρακτική πλευρά της επιλογής, ειδικά για τις διοργανώσεις σε ιδιαίτερα θερμές περιοχές. «Σε ορισμένα μέρη λειτουργεί πολύ καλά, ειδικά εκεί όπου έχει ακραία ζέστη. Αν βρίσκεσαι στη μέση της ημέρας, όπως στο Κατάρ, πιθανότατα θα είναι πολύ δύσκολα για τους θεατές, αλλά και για όλους στο paddock», εξήγησε.

Η σκέψη του, ωστόσο, δεν περιορίζεται στους αγώνες της Μέσης Ανατολής. Αναφερόμενος στη Μαδρίτη, είπε ότι, παρότι είναι όμορφη την ημέρα, θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον και τη νύχτα.

Η ιδέα της εναλλαγής

Αντί να προτείνει τη μόνιμη μεταφορά συγκεκριμένων Grand Prix σε βραδινή ώρα, ο Χάμιλτον άφησε ανοικτό ένα πιο ευέλικτο ενδεχόμενο. «Πολλές πίστες θα μπορούσαν να είναι ωραίες τη νύχτα. Ποιος ξέρει; Ίσως η δυνατότητα να εναλλάσσονται αυτά με τον καιρό να ήταν μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη για τις πίστες», ανέφερε.

Η πρόταση του επτάκις πρωταθλητή αφορά, ουσιαστικά, έναν διαφορετικό τρόπο παρουσίασης γνώριμων αγώνων. Το αν μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστό ζήτημα. Ο ίδιος, πάντως, δεν κρύβει την προτίμησή του: «Λατρεύω τους νυχτερινούς αγώνες».

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.