Back to the city mode: Όφελος 300€ σε όλη την γκάμα Piaggio Beverly

Νέα προωθητική ενέργεια για το urban crossover της Piaggio, με όφελος 300€ σε όλες τις εκδόσεις – Τώρα διαθέσιμο από 4.900€ ή από 87€/μήνα

Η Piaggio Hellas ανακοινώνει μια νέα προωθητική ενέργεια για τη γκάμα Piaggio Beverly, προσφέροντας όφελος 300€ σε όλες τις εκδόσεις του μοντέλου, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους αναβάτες να αποκτήσουν το δημοφιλές urban crossover scooter της Piaggio.

Το Piaggio Beverly αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία των σκούτερ με μεγάλους τροχούς και μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις, συνδυάζοντας την ευελιξία και την πρακτικότητα που απαιτούν οι καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη με την άνεση, την ασφάλεια και τις επιδόσεις που χρειάζονται οι μεγαλύτερες διαδρομές. Σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, προσφέρει μια άνετη και τεχνολογικά προηγμένη εμπειρία οδήγησης, τόσο για τον αναβάτη όσο και για τον συνεπιβάτη. Χάρη στους μεγάλους τροχούς, το στιβαρό πλαίσιο, την ποιοτική κύλιση και τον σύγχρονο εξοπλισμό του, το Beverly συνδυάζει τα πλεονεκτήματα ενός σκούτερ με χαρακτηριστικά που συναντώνται σε μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες, προσφέροντας υψηλά επίπεδα άνεσης, ελέγχου και ασφάλειας σε κάθε διαδρομή.

Η οικογένεια Beverly διατίθεται στις εκδόσεις 310 κ.εκ. και 400 κ.εκ., καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης χωρίς συμβιβασμούς σε άνεση, στυλ και οδηγική απόλαυση. Το Beverly 310 αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ευελιξία και πρακτικότητα στην καθημερινότητα, ενώ το Beverly 400 προσφέρει ακόμη υψηλότερες επιδόσεις και μεγαλύτερη άνεση στις μεγαλύτερες διαδρομές, διατηρώντας παράλληλα τον ξεχωριστό χαρακτήρα που έχει καθιερώσει το μοντέλο ως το κορυφαίο urban crossover της Piaggio.

Η νέα προωθητική ενέργεια αφορά το σύνολο της γκάμας Beverly, προσφέροντας όφελος 300€ σε όλες τις διαθέσιμες εκδόσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν την έκδοση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους.

Παράλληλα, η απόκτηση του Beverly μπορεί να συνδυαστεί με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα DreamRide Now*, το οποίο προσφέρει πρόσθετη ευελιξία και επιτρέπει στον πελάτη να γνωρίζει από την αρχή την εγγυημένη μελλοντική αξία του οχήματός του στο τέλος της χρηματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προωθητική ενέργεια και τα διαθέσιμα μοντέλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το επίσημο δίκτυο συνεργατών Piaggio σε όλη την Ελλάδα.

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