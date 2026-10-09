Ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse Racing ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές του MotoGP την Παρασκευή στην πίστα της Μανταλίκα.

Η πρώτη ημέρα δράσης στο Grand Prix Ινδονησίας, το 17ο αγώνα του MotoGP στο 2026, είχε πρωταγωνιστές αναβάτες της Aprilia. Στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής, οι αναβάτες είχαν 1 ώρα στη διάθεσή τους ώστε να βελτιώσουν τις μοτοσικλέτες τους και να κάνουν περάσματα με πολύ καύσιμο.

Η διαδικασία άργησε να ξεκινήσει λόγω τεχνικού προβλήματος που δημιουργήθηκε στην πίστα κατά τη διάρκεια των δοκιμών της Moto2. Στις δοκιμές είδαμε αρκετές πτώσεις από αναβάτες, οι οποίες επηρέασαν και τις τελικές προσπάθειες στην πολύ δύσκολη πίστα της Μανταλίκα.

Astonishing lap record and P1 in Practice by @25raulfernandez 👏 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/4907xoBlZm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 9, 2026

Η Aprilia έκανε «παρέλαση» την Παρασκευή

Ταχύτερος αναβάτης την Παρασκευή στο Grand Prix Ινδονησίας ήταν ο Ραούλ Φερνάντεθ. Ο Ισπανός της Trackhouse έγραψε το 1:28,725 και πήρε την 1η θέση γράφοντας το νέο απόλυτο ρεκόρ στην πίστα της Μανταλίκα. Δεύτερος ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι της εργοστασιακής Aprilia, o οποίος ήταν δύο δέκατα του δευτερολέπτου μακριά. Οι δυο τους ήταν οι μόνοι που έκαναν χρόνο κάτω από το 1:29.

Τρίτος ήταν ο Χόρχε Μαρτίν. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας άργησε να βρει τα πατήματά του, όμως έκανε έναν πολύ καλό χρόνο στο τέλος της ημέρας. Ο Πέδρο Ακόστα ήταν στην 4η θέση, ενώ μόλις 5ος ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati. O Ισπανός ήταν την Παρασκευή 0,7 δλ πίσω από τον πρωτοπόρο Φερνάντεθ.

Ακολούθησαν οι δύο Φάμπιο, με τον Ντι Τζιαναντόνιο της VR46 να είναι μπροστά από τον Κουαρταραρό της Yamaha, με τον δεύτερο να έχει μάλιστα μια άσχημη πτώση στα μισά της διαδικασίας. Την πρώτη 10άδα έκλεισαν τρεις αναβάτες της Ducati, οι: Άλεξ Μάρκεθ, Φράνκο Μορμπιντέλι και Πέκο Μπανάια.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 05:10 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Οι κατατακτήριες δοκιμές είναι προγραμματισμένες για τις 05:50 ώρα Ελλάδος, ενώ η εκκίνηση του Αγώνα Σπριντ θα γίνει στις 10:00 πμ ώρα Ελλάδος.

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