To McLaren MCL40 Showcar είναι εδώ: Το tour που τράβηξε τα βλέμματα της Αθήνας

Μια ξεχωριστή έκπληξη έζησαν το Σάββατο οι fans του μηχανοκίνητου αθλητισμού και όχι μόνο, βλέποντας μπροστά στα μάτια τους το McLaren MCL40 Showcar να κάνει tour σε όλη την Αθήνα, μία εβδομάδα πριν το πολυαναμενόμενο “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”.

Αν κυκλοφόρησες εντός και ή πέριξ της Αθήνας το Σάββατο, τότε δεν μπορεί, κάπου θα το πήρε το μάτι σου. Ένα μαύρο φορτηγό, με μια καλογυαλισμένη βιτρίνα, το οποίο μετέφερε ένα ξεχωριστό και λαμπερό «έκθεμα» στο εσωτερικό του.

Το MCL40 Showcar της McLaren, σε έκανε για λίγο να σταματήσεις κάθε σου κίνηση. Είτε το πέτυχες στον δρόμο μέσα στο αυτοκίνητο, είτε ως ανυποψιάστος πεζός, το πορτοκαλί και μαύρο έφεραν κάτι από… χρυσό, προκαλώντας το ενδιαφέρον και την περιέργεια σε κάθε φίλο και μη του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Για την ακρίβεια, ήταν μόνο το ορεκτικό από όσα θα ακολουθήσουν στο κυρίως πιάτο, που δεν είναι άλλο από το ‘’Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens’’, το ερχόμενο Σάββατο (3/10) στο ΟΑΚΑ. Και ως κάθε μεγαλεπίβολο event, είχε και τη δική του τελετή έναρξης, με ένα special tour σε κάθε γωνιά της Αθήνας.

Το MCL40 Showcar της McLaren ξεχύθηκε στους δρόμους εντός του ειδικά διαμορφωμένου φορτηγού από τα κεντρικά της Allwyn στη Λεωφόρο Αθηνών και πραγματοποίησε μία εκτενή διαδρομή, με πρώτο κεντρικό σταθμό την Πλατεία Συντάγματος. Εκεί, ήταν που η έκπληξη του κόσμου χτύπησε κόκκινο.

Το MCL40 Showcar ξεχώρισε μέσα στο πολυπληθές (όπως πάντα) spot της πρωτεύουσας, υποχρεώνοντας ουκ ολίγους περαστικούς να αναβάλουν για μερικά λεπτά τη διάβαση από το φανάρι ή όποια άλλη διαδρομή έκαναν εκείνη την ώρα, για να φωτογραφήσουν το έκθεμα που δέσποζε στην κεντρική οδό της Πλατείας Συντάγματος.

Το tour συνεχίστηκε περνώντας από Καλλιμάρμαρο, Γκάζι, Περιστέρι, για να φτάσει έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, κατευθυνόμενο έτσι προς την παραλιακή μεριά.



Από την Πλατεία Νερού, η διαδρομή συνεχίστηκε μέχρι τη Γλυφάδα, τη Βούλα, ως και τον Λαιμό Βουλιαγμένης, καλύπτοντας έτσι περισσότερα από 60 χιλιόμετρα.

Κι αν δεν πρόλαβες το tour και πιστεύεις πως έχασες την ευκαιρία; Σου έχουμε καλά νέα.

Ετοιμάσου γιατί το tour έχει και μέρος 2ο, σήμερα Κυριακή, από τις 11:00 ως τις 14:30, κι αν μένεις βορειότερα τότε έχεις την τιμητική σου.

Το McLaren MCL40 Showcar θα βγει ξανά στους δρόμους από το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα την Πλατεία Καραίσκάκη και την Ομόνοια, για να μεταβεί κατά σειρά σε Λυκαβηττό, Ψυχικό, Μαρούσι και Κηφισιά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Κυριακής:

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

11:20 | Πλατεία Καραϊσκάκη

11:30 | Ομόνοια

11:50 | Λυκαβηττός (από Λ. Αλεξάνδρας)

12:30 | Ψυχικό (Λ. Κηφισίας)

13:00 | Μαρούσι (Λ. Κηφισίας)

13:30 | Κηφισιά (Λ. Κηφισίας)

Κι όλα αυτά, με την ώρα για το ''Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens'' να πλησιάζει!