Οι επιλογές ελαστικών και οι πιθανές στρατηγικές για τους 51 γύρους του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν στους δρόμους του Μπακού.

Ο 15ος αγώνας της Formula 1 για το 2026 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να πραγματοποιούν τις τελευταίες προετοιμασίες για το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν έπειτα από τις συναρπαστικές κατατακτήριες δοκιμές. Οι 51 γύροι στους δρόμους του Μπακού αναμένεται να κριθούν όχι μόνο από την ταχύτητα των μονοθεσίων, αλλά και από τις επιλογές που θα γίνουν από το pit wall.

Ο Τζορτζ Ράσελ θα εκκινήσει από την pole position, με τον Σαρλ Λεκλέρ δίπλα του και τους Όσκαρ Πιάστρι και Ισάκ Χατζάρ στη δεύτερη σειρά. Η Pirelli βλέπει ξεκάθαρα έναν αγώνα ενός pit stop, όμως και οι τρεις διαθέσιμες γόμες μπορούν να παίξουν ρόλο, ενώ η μέση απώλεια χρόνου για μία στάση στα pits υπολογίζεται στα 19,5 δευτερόλεπτα.

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Τα διαθέσιμα ελαστικά ανά οδηγό

Στο Μπακού η Pirelli έχει φέρει τις τρεις πιο μαλακές γόμες της γκάμας της, με τη C3 να αποτελεί τη σκληρή, τη C4 τη μεσαία και τη C5 τη μαλακή.

Οι Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις έχουν από ένα φρέσκο σετ και από τις τρεις γόμες, κάτι που τους επιτρέπει να επιλέξουν οποιαδήποτε από τις βασικές στρατηγικές που προτείνει η Pirelli. Ακόμη περισσότερες επιλογές όσον αφορά τη μαλακή έχουν οι Μαξ Φερστάπεν, Ισάκ Χατζάρ, Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον. Όλοι διαθέτουν ένα καινούργιο σετ σκληρής, ένα μεσαίας και δύο φρέσκα σετ μαλακής γόμας.

Η περίπτωση του Ράσελ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο poleman έχει ένα καινούργιο σετ σκληρής και δύο φρέσκα σετ μαλακής γόμας, όμως το μοναδικό διαθέσιμο σετ μεσαίας είναι χρησιμοποιημένο. Αυτό κάνει λιγότερο ελκυστική για εκείνον τη βασική στρατηγική μεσαίας-μαλακής και φέρνει περισσότερο στο προσκήνιο την εκκίνηση με τη μαλακή και μετάβαση στη σκληρή. Παρόμοια είναι η κατάσταση για τον Κίμι Αντονέλι, ο οποίος έχει τέσσερα καινούργια σετ μαλακής και ένα σκληρής, αλλά μόνο χρησιμοποιημένη μεσαία.

Οι στρατηγικές που θα κρίνουν τη νίκη

Η βασική στρατηγική που προτείνει η Pirelli για το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν περιλαμβάνει ένα pit stop και εκκίνηση με τη μεσαία γόμα. Το παράθυρο της μοναδικής αλλαγής ανοίγει μεταξύ των γύρων 26 και 32, με τους οδηγούς να περνούν στη μαλακή γόμα για το τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Η συγκεκριμένη επιλογή επιτρέπει ένα μακρύ πρώτο stint και στη συνέχεια χρήση της ταχύτερης γόμας με χαμηλότερο φορτίο καυσίμου. Είναι μία στρατηγική που μπορούν να ακολουθήσουν χωρίς περιορισμούς οι Λεκλέρ, Πιάστρι, Χατζάρ, Νόρις, Χάμιλτον και Φερστάπεν, καθώς όλοι διαθέτουν φρέσκα σετ τόσο μεσαίας όσο και μαλακής γόμας.

Η δεύτερη επιλογή της Pirelli είναι επίσης του ενός pit stop, αλλά με αντίστροφη λογική. Η εκκίνηση γίνεται με τη μαλακή γόμα και η αλλαγή στη σκληρή προτείνεται μεταξύ των γύρων 16 και 22. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σενάριο για τον Ράσελ, ο οποίος διαθέτει καινούργια σετ και των δύο συγκεκριμένων γομών.

Η τρίτη στρατηγική περιλαμβάνει εκκίνηση με τη μεσαία γόμα και μετάβαση στη σκληρή μεταξύ των γύρων 21 και 27. Είναι η πιο συντηρητική από τις τρεις επιλογές και δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια ως προς τη διάρκεια του δεύτερου stint, χωρίς όμως το πλεονέκτημα της μαλακής γόμας στο τελευταίο μέρος του αγώνα.

Με τη μέση απώλεια χρόνου ενός pit stop να βρίσκεται στα 19,5 δευτερόλεπτα, η Pirelli δεν περιλαμβάνει στα βασικά της σενάρια στρατηγική δύο αλλαγών. Αυτό σημαίνει ότι η χρονική στιγμή της μοναδικής στάσης θα είναι κρίσιμη, ενώ οποιαδήποτε περίοδος Αυτοκινήτου Ασφαλείας ή Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας μπορεί να ανατρέψει πλήρως τους αρχικούς υπολογισμούς.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν είναι προγραμματισμένη για τις 14:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 13:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μη χάσετε λεπτό από τη δράση.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ισπανίας.