Προσοχή στις λεπτομέρειες στο Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν!

Η Formula 1 επιστρέφει με το 15ο Grand Prix της φετινής σεζόν, σε μία από τις πιο απρόβλεπτες πίστες, αυτή του Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν.

Για πρώτη φορά μάλιστα στην ιστορία του Μπακού, ο αγώνας θα διεξαχθεί Σάββατο ώστε να μη συμπέσει με την εθνική ημέρα μνήμης του Αζερμπαϊτζάν την Κυριακή (27/09, αφιερωμένη στους πεσόντες του Δεύτερου Πολέμου του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Το φαβορί για τη νίκη δεν είναι άλλο από τον Μάρκο Αντονέλι. Ο Ιταλός πιλότος ανέβηκε για όγδοη φορά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στον αγώνα της Μαδρίτης, έχοντας στο πλευρό του και την τύχη.

Η παρουσία ενός Virtual Safety Car έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του και έτσι αύξησε τη διαφορά από τον Ράσελ στους 81 βαθμούς. Το να κερδίσει και τον αγώνα στο Μπακού βρίσκεται σε απόδοση 2.20 στη Novibet.

Ο μεγάλος χαμένος δεν ήταν άλλος από τον Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός θρύλος του αθλήματος εγκατέλειψε λόγω ενός προβλήματος στα φρένα, είναι 101 βαθμούς πίσω από την πρώτη θέση και το πρωτάθλημα μοιάζει πλέον με άπιαστο όνειρο.

Το κλίμα μάλιστα στη Ferrari δεν είναι το καλύτερο δυνατό, οι Λεκλέρ και Χάμιλτον έχουν αρκετές διαφωνίες αλλά το μονοθέσιο μπορεί να παρουσιαστεί ανταγωνιστικό. Το να βρεθεί ο Μονεγάσκος οδηγός στο βάθρο βρίσκεται σε απόδοση 2.40 στη Novibet.

Αυτός που δείχνει σε καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα είναι ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός έχει δύο διαδοχικές δεύτερες θέσεις σε Μόντσα και Μαδρίτη και η Red Bull είναι ευχαριστημένη. Επιπλέον επιστρέφει και ο Ίσακ Χατζάρ στο μονοθέσιο των «ταύρων» μετά από τρεις αγώνες όπου έμεινε εκτός.

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

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