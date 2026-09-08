Η Red Bull Racing επιβεβαίωσε πως θα παραταχθεί για τρίτο συνεχόμενο αγώνα στη Formula 1 έχοντας τον Λίαμ Λόσον για teammate του Μαξ Φερστάπεν.

Η επιστροφή του Ίσακ Χατζάρ στη Formula 1 θα καθυστερήσει περισσότερο από το αναμενόμενο. Η Red Bull Racing επιβεβαίωσε ότι ο Γάλλος δεν θα αγωνιστεί στο Grand Prix Ισπανίας στη νέα πίστα της Μαδρίτης.

Πρόκειται για τον τρίτο διαδοχικό αγώνα από τον οποίο θα απουσιάσει ο 21χρονος. Ο Λίαμ Λόσον θα παραμείνει πίσω από το τιμόνι της RB22 δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν, ενώ ο Γιούκι Τσουνόντα θα συνεχίσει στη Racing Bulls ως προσωρινός αντικαταστάτης του Νεοζηλανδού.

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Δεν είναι ακόμη έτοιμος να επιστρέψει

Ο Χατζάρ υπέστη κάταγμα στον καρπό κατά τη διάρκεια προπόνησης πυγμαχίας στην καλοκαιρινή διακοπή. Ο τραυματισμός τον έθεσε αρχικά εκτός του Grand Prix Ολλανδίας και στη συνέχεια από τον αγώνα της Μόντσα. Λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος ανάμεσα στο Grand Prix Ιταλίας και τον αγώνα στη Μαδρίτη, η επιστροφή του θεωρούνταν δύσκολη. Η Red Bull Racing επέλεξε να μην πάρει κανένα ρίσκο με την αποκατάστασή του.

«Η αποκατάσταση του Ίσακ συνεχίζει να εξελίσσεται θετικά. Δεν είναι ακόμη έτοιμος να επιστρέψει στο cockpit, αλλά θα βρίσκεται στη Μαδρίτη για να υποστηρίξει την ομάδα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αυστριακή ομάδα.

Η αυστριακή ομάδα δεν ανακοίνωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αγωνιστική επιστροφή του, ξεκαθαρίζοντας ότι θα περιμένει μέχρι να είναι πλήρως έτοιμος.

Τρίτος αγώνας για τον Λόσον με τη Red Bull

Ο Λόσον θα οδηγήσει για τρίτο συνεχόμενο αγωνιστικό τριήμερο την RB22. Στο Ζάντβορτ τερμάτισε στην 7η θέση, ενώ στη Μόντσα δεν κατάφερε να βαθμολογηθεί, έχοντας εκκινήσει από τις τελευταίες θέσεις λόγω ποινής για αλλαγή εξαρτημάτων της μονάδας ισχύος.

Η παραμονή του στη Red Bull δίνει ακόμη μία ευκαιρία στον Τσουνόντα, ο οποίος θα αγωνιστεί στη Racing Bulls στο πλευρό του Άρβιντ Λίντμπλαντ. Ο Ιάπωνας κατέκτησε στη Μόντσα τον πρώτο του βαθμό μετά την επιστροφή του στην ομάδα, τερματίζοντας 10ος, αν και η Audi εξετάζει ακόμη αν θα προχωρήσει σε έφεση κατά της απόφασης που τον διατήρησε στη βαθμολογούμενη δεκάδα.

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