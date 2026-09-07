Η Formula 1 ετοιμάζεται για ένα εορταστικό τριήμερο φεστιβάλ στα τέλη Φεβρουαρίου του 2027, στο οποίο θα δούμε τις επίσημες παρουσιάσεις των ομάδων.

Η Formula 1 αναμένεται να επαναφέρει την ιδέα της κοινής παρουσίασης πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Αυτή τη φορά ωστόσο, θα είναι σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα. Στο περιθώριο του Grand Prix Ιταλίας ανακοινώθηκε η διοργάνωση του F1 Live Milan, ενός τριήμερου φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2027 στο Μιλάνο.

Η διοργάνωση θα συνδυάζει την παρουσία των ομάδων και των πρωταγωνιστών του πρωταθλήματος με μουσική, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες για τους φιλάθλους. Πρόκειται ουσιαστικά για την εξέλιξη του F1 75 Live, της κοινής παρουσίασης που είχε φιλοξενηθεί στην O2 Arena του Λονδίνου πριν από την έναρξη της σεζόν του 2025.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η επιτυχία του F1 75 Live

Το προηγούμενο εγχείρημα στο Λονδίνο αποτέλεσε την πρώτη κοινή παρουσίαση όλων των ομάδων στην ιστορία του πρωταθλήματος. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Formula 1, το F1 75 Live μεταδόθηκε σε 37 χώρες και συγκέντρωσε 7,5 εκατομμύρια θεατές στη ζωντανή του μετάδοση.

Η απήχηση εκείνης της βραδιάς οδήγησε τη Formula 1 στην απόφαση να μετατρέψει τη νέα παρουσίαση σε ένα ολοκληρωμένο τριήμερο. Στόχος είναι οι φίλαθλοι να μην περιοριστούν στην παρακολούθηση μιας σκηνικής εκδήλωσης, αλλά να έχουν περισσότερες ευκαιρίες επαφής με τις ομάδες και τον κόσμο του πρωταθλήματος.

Formula 1 is bringing its global spectacle to fans once again with the launch of F1 Live Milan, taking place from 18-20 February 2027.



The extraordinary three-day event will feature the Milan Fan Festival and F1 The Show, with appearances from all 11 teams’ drivers and Team… pic.twitter.com/XXqVeRkl5v — F1 Media (@F1Media) September 4, 2026

Τα εισιτήρια και η μετάδοση

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις καθημερινές δραστηριότητες, τους καλλιτέχνες και το πρόγραμμα του F1 The Show θα ανακοινωθούν μέσα στους επόμενους μήνες. Τα εισιτήρια πρόκειται να κυκλοφορήσουν αργότερα εντός του 2026, ενώ θα ανοίξει και διαδικασία προεγγραφής ενδιαφέροντος.

Η Formula 1 έχει επιβεβαιώσει ότι το F1 Live Milan θα μεταδοθεί μέσα από διαφορετικά κανάλια, επιτρέποντας και σε όσους δεν ταξιδέψουν στην Ιταλία να παρακολουθήσουν την επίσημη έναρξη της σεζόν του 2027.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ολλανδίας.