Πλησιάζει η άφιξη του αμιγώς ηλεκτρικού φορτηγού της Tesla στην ευρωπαϊκή αγορά και η επίσημη παρουσίασή του στη Γερμανία.

Η Tesla ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο βήμα στην ευρωπαϊκή αγορά επαγγελματικών οχημάτων, ανακοινώνοντας την επίσημη παρουσίαση του αμιγώς ηλεκτρικού φορτηγού της, Tesla Semi, επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τον προσεχή Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης IAA Transportation στο Αννόβερο της Γερμανίας, η οποία αποτελεί την κορυφαία παγκόσμια συνάντηση για τον τομέα των logistics και των οδικών μεταφορών.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία θα αποκαλύψει αναλυτικά τις τεχνικές προδιαγραφές της ειδικής ευρωπαϊκής έκδοσης του Semi, παρουσιάζοντας παράλληλα το πλήρες χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες για το εμπορικό του λανσάρισμα στις χώρες της Γηραιάς Ηπείρου.

Specs & launch details for Semi in Europe to be unveiled at IAA Transportation in Hannover, Germany pic.twitter.com/eEXNUU2Y39 August 20, 2026

Το Tesla Semi αποτελεί τη ριζοσπαστική πρόταση της μάρκας για το μέλλον των βαρέων μεταφορών. Σχεδιασμένο εξ αρχής ως ένα πλήρως ηλεκτρικό ημιφορτηγό, στοχεύει να αντικαταστήσει τους συμβατικούς πετρελαιοκινητήρες προσφέροντας κορυφαία αποδοτικότητα και αυξημένη ισχύ.

Παράλληλα, η μάρκα υπόσχεται εντυπωσιακές επιδόσεις στο δρόμο και σημαντικά χαμηλότερο λειτουργικό κόστος ανά χιλιόμετρο, αλλάζοντας ριζικά τα δεδομένα για τους επαγγελματίες και τους στόλους logistics στην εποχή της βιώσιμης κινητικότητας.