Ο «πόλεμος» των αναβαθμίσεων φουντώνει στο Ζάντβορτ, με τη Mercedes F1 να βλέπει τις Ferrari και McLaren να έχουν πολλά νέα εξαρτήματα.

Τι κι αν δύο εβδομάδες τα εργοστάσια των ομάδων της Formula 1 ήταν κλειστά στη θερινή διακοπή; Τι κι αν ο πρώτος αγώνας μετά από τέσσερις εβδομάδες περιλαμβάνει Αγώνα Σπριντ και μία περίοδο δοκιμών; Ο ρυθμός εξέλιξης δεν σταματά για τις ομάδες, με πληθώρα αναβαθμίσεων να κάνουν ντεμπούτο στο Grand Prix Ολλανδίας.

Συνολικά 6 ομάδες παρουσίασαν νέα εξαρτήματα στο Ζάντβορτ, με τη μάχη για το πρωτάθλημα να εντείνεται σημαντικά. Οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες είχαν τουλάχιστον από μία αναβάθμιση, και μαζί τους στη λίστα νέων κομματιών της FIA ήταν οι Alpine και Aston Martin.

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Η αντεπίθεση των Ferrari και McLaren στην κορυφή

Στην κορυφή του ανταγωνισμού, η Ferrari και η McLaren ηγούνται της τεχνολογικής αντεπίθεσης. Η Scuderia, στην προσπάθειά της να κλείσει τη διαφορά από τη Mercedes, έφερε το μεγαλύτερο πακέτο ανάμεσα στους διεκδικητές της κορυφής με πέντε ουσιαστικές αλλαγές στην SF-26. Το βάρος έπεσε σχεδόν εξ ολοκλήρου στο πάτωμα, με ανασχεδιασμένο κυρίως σώμα, νέα άκρα και σανίδα, καθώς και τροποποιημένο διαχύτη και beam wing.

Από την πλευρά της, η McLaren επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει τη νίκη της στην Ουγγαρία, παρουσιάζοντας στην MCL40 νέα πίσω πτέρυγα, ανανεωμένο κάλυμμα κινητήρα και ανασχεδιασμένους αεραγωγούς πίσω φρένων.

Στον αντίποδα, η Mercedes F1 επέλεξε μια συντηρητική προσέγγιση για τη W17 με μία και μοναδική τροποποίηση στους εμπρός αεραγωγούς και το camber, ενώ η Red Bull Racing επικεντρώθηκε στην αξιοπιστία της RB22 με μικρή παρέμβαση στο κάτω ψαλίδι της εμπρός ανάρτησης.

Ρεκόρ αλλαγών για την Alpine

Το απόλυτο ρεκόρ αναβαθμίσεων στο Ζάντβορτ ανήκει στην Alpine. Η γαλλική ομάδα κατέθεσε συνολικά 8 τροποποιήσεις για το μονοθέσιό της, περιλαμβάνοντας νέο πάτωμα, αναδιαμορφωμένο διαχύτη, αλλαγές στο bodywork και νέα γεωμετρία στην πίσω δομή πρόσκρουσης. Το πλήρες πακέτο θα χρησιμοποιηθεί αρχικά αποκλειστικά από τον Πιερ Γκασλί, με τον Φράνκο Κολαπίντο να το παραλαμβάνει στον επόμενο αγώνα στη Μόντσα.

Σημαντική ώθηση αναζητά και η Aston Martin με πέντε αναβαθμίσεις σε εμπρός πτέρυγα, διαχύτη και πάτωμα, σε συνδυασμό με την πρεμιέρα της νέας μονάδας ισχύος της Honda. Αντίθετα, οι Williams, Racing Bulls, Haas, Audi και Cadillac επέλεξαν να μην φέρουν καμία αλλαγή στο ολλανδικό τριήμερο.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.