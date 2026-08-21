F1, Ολλανδία: Ταχύτερος ο Αντονέλι στο FP1, από κοντά McLaren και Ferrari

F1, Ολλανδία: Ταχύτερος ο Αντονέλι στο FP1, από κοντά McLaren και Ferrari
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O Κίμι Αντονέλι της Mercedes ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πρώτη και μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Ζάντβορτ.

Το Grand Prix Ολλανδίας, ο 12ος αγώνας της Formula 1 στο 2026 ξεκίνησε με το FP1. Ομάδες και οδηγοί είχαν μόνο μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να αξιολογήσουν αναβαθμίσεις και να βελτιώσουν το στήσιμο των μονοθεσίων τους.

Η διαδικασία ξεκίνησε με ορισμένα σημεία της πίστας να είναι βρεγμένα, λόγω της πρωινής βροχής. Ο καιρός δεν επηρέασε τη διαδικασία και τα σλικ ελαστικά έκαναν γρήγορα την εμφάνισή τους. Η κόκκινη σημαία δεν έκανε την εμφάνισή της, κάτι που επέτρεψε στις ομάδες να ακολουθήσουν όλο το πρόγραμμά τους.

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F1 Guide
F1 Guide

H Mercedes δείχνει το δρόμο

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 του Grand Prix Ολλανδίας ήταν ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes F1. O Ιταλός, στο δεύτερο γύρο του με τη μαλακή γόμα στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας έγραψε το 1:12,949 και πήρε την 1η θέση, δείχνοντας τις διαθέσεις του για τη συνέχεια του τριημέρου.

Στη 2η θέση ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, o οποίος βρέθηκε 0,120 μακριά από την κορυφή. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε τρία γρήγορα περάσματα με τη μαλακή γόμα ελαστικών και δείχνει σε εξαιρετική φόρμα μετά τη νίκη του στην Ουγγαρία. Τρίτος βρέθηκε ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος δυσκολεύτηκε στα πρώτα λεπτά της διαδικασίας, όμως «έχτισε» ρυθμό και βρέθηκε πολύ κοντά στον teammate του.

 

Στο «παιχνίδι» και η Ferrari

Στις θέσεις 4 και 5 βρέθηκαν οι οδηγοί της Ferrari, Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ. Ο Βρετανός ήταν 0,190 δλ πίσω από τον Αντονέλι, όμως έκανε μόλις μία προσπάθεια και νωρίτερα από όλους τους ανταγωνιστές του, κάτι που δεν δείχνει την πραγματική δυναμική της SF-26. Ο Όσκαρ Πιάστρι πήρε την 6η θέση, ενώ 7ος ήταν ο εντυπωσιακός Νίκο Χούλκενμπεργκ της Audi με τη μεσαία γόμα ελαστικών.

Ο Πιέρ Γκασλί εκμεταλλεύτηκε τις αναβαθμίσεις του μονοθεσίου του και πήρε την 8η θέση, μπροστά από τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο με τη δεύτερη R26. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls, ρίχοντας τον Μαξ Φερστάπεν στην 11η θέση.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση στο Ζάντβορτ συνεχίζεται στις 17:30 με τις κρίσιμες Κατατακτήριες Σπριντ. Συντονιστείτε από τις 17:15 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.

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@Photo credits: Mercedes-AMG F1 media

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