O Άι Ογκούρα της Trackhouse Racing ήταν ο ταχύτερος αναβάτης την Παρασκευή στο Μπρνο για το Grand Prix Τσεχίας του MotoGP.

H δράση στο Grand Prix Τσεχίας, τον ένατο αγώνα του MotoGP στο 2026 συνεχίστηκε με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές. Ομάδες και αναβάτες είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να βελτιώσουν τις μοτοσικλέτες τους και να τις πιέσουν στο όριο.

Από τη διαδικασία ορίστηκαν οι 10 αναβάτες που πήραν απευθείας πρόκριση στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

Νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας

Ταχύτερος αναβάτης την Παρασκευή στην πίστα του Μπρνο ήταν ο Άι Ογκούρα. Ο αναβάτης της Trackhouse Racing ήταν ταχύτατος και πήρε την 1η θέση στην κατάταξη με χρόνο 1:51,735. Αυτό είναι το νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας, όμως δεν ήταν ο μοναδικός αναβάτης που ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ πίστας.

Στη 2η θέση της κατάταξης ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας είχε μια ομαλή διαδικασία και ήταν μόλις 0,091 δλ μακριά από την κορυφή στο 1-2 της Aprilia την Παρασκευή στην Τσεχία. Τρίτος ήταν ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46, o οποίος ολοκλήρωσε την ημέρα ως ο ταχύτερος αναβάτης της Ducati.

Ακολούθησαν οι δύο εργοστασιακοί αναβάτες, με τον Πέκο Μπανάια να είναι μπροστά από τον Μαρκ Μάρκεθ. Η διαφορά τους από την κορυφή ήταν στα δυόμισι δέκατα του δευτερολέπτου. Ο Πέδρο Ακόστα της KTM ήταν 6ος μπροστά από τον Τζοάν Μιρ της Honda, ο οποίος προκρίθηκε στο Q2 παρά την πτώση του στο τέλος της διαδικασίας. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι: Ντιόγκο Μορέιρα της LCR, Φερμίν Αλντεγκέρ της Gresini και Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse.

Εκτός 10άδας ήταν ο Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος θα πάρει μέρος στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών το Σάββατο.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στο Μπρνο για το Grand Prix Τσεχίας με τις κατατακτήριες δοκιμές να είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στις 11:50 ώρα Ελλάδος. Ο αγώνας σπριντ θα ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

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