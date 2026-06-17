Σαν Σήμερα: Η μεγάλη μάχη Χάμιλτον-Αλόνσο στην Ινδιανάπολη (vid)

Η ιστορία είναι η πηγή της γνώσης, που σε ταξιδεύει στα χρόνια και τα γεγονότα που έγιναν. Αυτό φυσικά ισχύει και για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, που έχει χαρίσει αμέτρητες στιγμές πάθους, ενθουσιασμού, αγωνίας στους εκατομμύρια φίλους του. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα.

Πριν από 61 ολόκληρα χρόνια, οι θεατές που παραβρέθηκαν στο Σπα για τον αγώνα της Formula 1 είδαν το ξεκίνημα μιας λαμπρής καριέρας ενός εκ των κορυφαίων οδηγών στην ιστορία. Επιπλέον θα μάθουμε τι έγινε στο πρώτο και για το τελευταίο Grand Prix Σουηδίας στo σπορ και γιατί έχουν μείνει στην ιστορία. Στον κόσμο του MotoGP ταξιδεύουμε σε Καταλονία και Μ. Βρετανία, ενώ η Audi έγραψε ιστορία στο Λε Μαν.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 17/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1962, ο θρυλικός Τζιμ Κλαρκ εκκίνησε 12ος στο Σπα για το GP Βελγίου και κατέκτησε την πρώτη του νίκη στην F1, ξεπερνώντας την BRM του poleman, Γκρέιαμ Χιλ για 44,1 δευτερόλεπτα. O πρωταθλητής, Φιλ Χιλ, τερμάτισε στην 3η θέση, στο τελευταίο του βάθρο στη Formula 1.

Σαν σήμερα το 1973, η Σουηδία φιλοξένησε για πρώτη φορά αγώνα στο πλαίσιο του παγκοσμίου πρωταθλήματος, στην πίστα του Άντερστορπ. Ο τοπικός ήρωας, Ρόνι Πέτερσον, είχε εκκινήσει από την pole position και ήταν πρώτος σχεδόν σε όλον τον αγώνα, μέχρι που ήρθε αντιμέτωπος στους τελευταίους 10 γύρους με ένα κλατάρισμα ελαστικού. Στον προτελευταίο γύρο έχασε την πρωτοπορία από τον Ντένι Χιουλμ της McLaren, ενώ ο Φρανσουά Σεβέρ της Tyrrell έκλεισε το βάθρο.

Σαν σήμερα το 1978, το τελευταίο GP Σουηδίας της F1 έμεινε για πάντα στην ιστορία για τη μοναδική νίκη που σημείωσε η άκρως επαναστατική Brabham BT46B «fan car», δια χειρός Νίκι Λάουντα. Παρά την πολύ υψηλή δυναμική του εμβληματικού αυτού μονοθεσίου, η pole position είχε καταλήξει στην Lotus 79 του Μάριο Αντρέτι, ο οποίος προηγήθηκε στους πρώτους 38 γύρους πριν τελικά χάσει τη θέση του από τον Αυστριακό πρωταθλητή. Η Brabham BT46B δεν εμφανίστηκε ξανά σε Grand Prix διότι ο τότε επικεφαλής της ομάδας, Μπέρνι Έκλεστον, την απέσυρε εθελοντικά ύστερα από οξύτατες διαμαρτυρίες των αντίπαλων ομάδων.

Σαν σήμερα το 1984, ο Νέλσον Πικέ οδήγησε μία Brabham BT53 στο GP Καναδά από την pole position και κατέκτησε τη νίκη. Βέβαια μετά τον αγώνα χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη, διότι είχε αποκομίσει σοβαρά εγκαύματα στο δεξί του πόδι εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας που προκαλούσε η δυσλειτουργία ενός καινούριου συστήματος ψύξης λαδιών στο ρύγχος του μονοθεσίου. Στις άλλες δύο θέσεις του βάθρου τερμάτισαν οι δύο McLaren-TAG των Νίκι Λάουντα και Αλέν Προστ.

Σαν σήμερα το 2001, ο φορμαρισμένος Βαλεντίνο Ρόσι συνέχισε το καταπληκτικό του ξεκίνημα στη σεζόν και επικράτησε στο GP Καταλονίας, για τον έκτο γύρο της μεγάλης κατηγορίας 500cc στο παλιό MotoGP.

Σαν σήμερα, το 2007, η πίστα της Ινδιανάπολης φιλοξένησε για τελευταία φορά το Grand Prix ΗΠΑ στην F1, σε έναν αγώνα όπου επικράτησε ο rookie, Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός έδωσε μια φοβερή μάχη με τον teammate του στη McLaren, Φερνάντο Αλόνσο. Παρόλο που οι δυο τους βρέθηκαν πλάι-πλάι στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού, ο Βρετανός κρατήθηκε μπροστά από τον Ισπανό πρωταθλητή και κέρδισε για δεύτερη φορά στη σεζόν. Ο Φελίπε Μάσα της Scuderia Ferrari πλαισίωσε στο βάθρο τους δύο οδηγούς της McLaren. Ένας νεαρός οδηγός ονόματι Σεμπάστιαν Φέτελ, τερμάτισε 8ος στο ντεμπούτο του και βαθμολογήθηκε, έχοντας αντικαταστήσει τον τραυματία Ρόμπερτ Κουμπίτσα στην BMW-Sauber.

Σαν σήμερα το 2012, η Audi αποδείχθηκε για ακόμα μία φορά ανώτερη του ανταγωνισμού και σημείωσε την 11η νίκη της στις 24 Ώρες Λε Μαν. Το αποτέλεσμα ήταν ιστορικό για τους αγώνες αντοχής, καθώς το R18 των Μάρσελ Φέσλερ, Αντρέ Λότερερ και Μπενουά Τρελουγιέ έγινε το πρώτο υβριδικό πρωτότυπο αγωνιστικό που κέρδισε το διάσημο αγώνα. Επιπλέον η γερμανική φίρμα έκανε το 1-2-3-4, εκμεταλλευόμενη την εγκατάλειψη των δύο Toyota TS030.

Σαν σήμερα, επίσης το 2012, ο Χόρχε Λορένθο οδήγησε εξαιρετικά για να επικρατήσει στο GP Μεγάλης Βρετανίας και την πίστα του Σίλβερστον. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη του στη σεζόν.

Φωτογραφίες: felipemmeira/X