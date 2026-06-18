Η Stellantis φαίνεται να εγκαταλείπει τη multi-energy λογική για τη νέα οικογένεια μικρών και προσιτών EV της Ευρώπης, ποντάροντας σε απλούστερη αρχιτεκτονική και χαμηλότερο κόστος.

Η Stellantis ετοιμάζει μια νέα γενιά μικρών και προσιτών ηλεκτρικών μοντέλων για την ευρωπαϊκή αγορά, επιλέγοντας για τη συγκεκριμένη οικογένεια E-Car μια καθαρά ηλεκτρική προσέγγιση. Η απόφαση αυτή διαφοροποιείται από τη μέχρι τώρα πρακτική της Stellantis, καθώς ο όμιλος εξακολουθεί γενικά να επενδύει σε multi-energy αρχιτεκτονικές για άλλες κατηγορίες μοντέλων, όμως στα νέα μικρά EV δείχνει να ποντάρει σε μια πιο απλή και ξεκάθαρη λύση.

Το σκεπτικό πίσω από αυτή την κίνηση είναι αρκετά σαφές. Στα μικρά αυτοκίνητα, όπου το κόστος ανάπτυξης και παραγωγής παίζει καθοριστικό ρόλο, η ύπαρξη πολλών διαφορετικών εκδόσεων κίνησης αυξάνει την πολυπλοκότητα. Έτσι, η Stellantis φαίνεται να επιλέγει ένα αμιγώς ηλεκτρικό μονοπάτι για τα E-Car, με στόχο να περιορίσει το κόστος και να δημιουργήσει μια πιο «καθαρή» πλατφόρμα για την αγορά της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το project συνδέεται με παραγωγή στην Ιταλία από το 2028, με τα πρώτα μοντέλα να προορίζονται να καλύψουν τη ζήτηση για μικρά, αστικά και οικονομικά προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η κίνηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογίσει κανείς την πίεση που δέχεται η κατηγορία από τα φθηνά ηλεκτρικά μοντέλα που έρχονται από την Κίνα, αλλά και τη γενικότερη ανάγκη της ευρωπαϊκής αγοράς για πιο προσιτές λύσεις.

Την ίδια στιγμή, η Stellantis δεν εγκαταλείπει συνολικά τη multi-energy στρατηγική της. Σε άλλες πλατφόρμες και μεγαλύτερες κατηγορίες μοντέλων εξακολουθεί να υποστηρίζει διαφορετικές μορφές κίνησης, από υβριδικά έως αμιγώς ηλεκτρικά. Για τα E-Car, όμως, το μήνυμα είναι σαφές: η εταιρεία θέλει ένα μικρό ηλεκτρικό με απλή δομή, χαμηλότερο κόστος και ξεκάθαρη ταυτότητα.