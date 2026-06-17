Έρχονται οι Ford Pro Blue Days στη ΒΕΛΜΑΡ

H Ford Βελμάρ δίνει την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να κάνουν το test drive του επαγγελματικού μοντέλου που επιθυμούν για λίγες μόνο ημέρες.

Η Ford Bελμάρ διοργανώνει τα Ford Pro Blue Days – Ημέρες Επαγγελματικών από 19 έως 26 Ιουνίου, στην έκθεση της Ford Βελμάρ στη Νέα Ερυθραία, δίνοντας την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να κλείσουν test drive με όλα τα επαγγελματικά μοντέλα Ford.

Η Ford Bελμάρ διοργανώνει τα Ford Pro Blue Days – Ημέρες Επαγγελματικών από 19 έως 26 Ιουνίου, στην έκθεση της Ford Βελμάρ στη Νέα Ερυθραία, δίνοντας την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να κλείσουν test drive με όλα τα επαγγελματικά μοντέλα Ford.

Κατά την διάρκεια των Ford Pro Blue Days της Βελμάρ στη Νέα Ερυθραία, οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα:

Να ανακαλύψουν την πλήρη γκάμα της 1ης μάρκας σε πωλήσεις επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη.

Να επιλέξουν το δικό τους Ford Pro ανάμεσα σε διαθέσιμους κινητήρες: βενζίνης, diesel, BEV και PHEV.

Να ενημερωθούν για τις προσφορές Ford Pro και τα μοντέλα που συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Τα Ford Pro Blue Days αποτελούν ιδανική ευκαιρία για τους επαγγελματίες που επιθυμούν να εξερευνήσουν τις επιλογές επαγγελματικών οχημάτων της Ford, με δυνατότητα απόκτησης νέου οχήματος μέσω των ευέλικτων προγραμμάτων Ford Finance, τα οποία προσφέρουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και σταθερό ετήσιο επιτόκιο 2,99% (πλέον εισφοράς 0,6%).

Καταστήματα Ford Βελμάρ

Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ: 18ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Γέφ. Βαρυμπόμπης, Τ.Κ. 14671,Τηλ.: 211 1063000

ΜΑΡΟΥΣΙ: Λ. Κηφισίας 61,Τ.Κ. 15124, Τηλ.: 210 6155800

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ (έκθεση): Λ. Λαυρίου 21, Τ.Κ. 15354, Τηλ.: 211 1066000

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κρήτης: Οδός Ρ’, Αρ.1, ΒΙ.ΠΕ.Η., Τ.Κ. 71408, Tηλ.: 281030500

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