Ο Λιούις Χάμιλτον μοιράζεται κάτι κοινό με τον Μίκαελ Σουμάχερ και αφορά την πρώτη τους νίκη με τα χρώματα της Scuderia Ferrari στη Formula 1.

Στο Grand Prix Βαρκελώνης για το 2026 ο Λιούις Χάμιλτον έγραψε ιστορία. Ο Βρετανός έγινε ο πρώτος οδηγός που σταμάτησε την κυριαρχία της Mercedes-AMG στο φετινό πρωτάθλημα κερδίζοντας το Grand Prix.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Χάμιλτον με τα «κόκκινα», και η δεύτερη πρωτιά του μετά από τον Αγώνα Σπριντ στην Κίνα το 2025.

Οι ομοιότητες με τον Σουμάχερ

Ο Χάμιλτον για πολλούς όταν ανακοινώθηκε από τη Ferrari ως οδηγός της για το 2025, θα ήταν ο οδηγός που θα έκανε ανάλογο έργο με τον Μίκαελ Σουμάχερ, όταν είχε μετακομίσει στο Μαρανέλο τη δεκαετία του ’90.

Ο Γερμανός κατάφερε, έχοντας ένα εξαιρετικό τεχνικό επιτελείο να κατασκευάζει ένα δυνατό μονοθέσιο, να γίνει θρύλος της Scuderia κερδίζοντας πέντε πρωταθλήματα οδηγών. Ο Χάμιλτον έχει ήδη 7 τίτλους και ψάχνει τον 8ο, αυτόν με τον οποίο θα ξεπεράσει τον Σουμάχερ.

Ο Χάμιλτον ανέβηκε με τη Ferrari στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου, για πρώτη φορά με την ομάδα του Μαρανέλο στη Βαρκελώνη, όπως ακριβώς έκανε ο Σουμάχερ ακριβώς πριν από 30 χρόνια στην ίδια πίστα. Για τον Γερμανό ήταν επίσης η πρώτη του νίκη με τα κόκκινα.

"Forza Ferrari!"



Listen to Lewis react to his maiden win for the team 🥹#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/uaSwEaU0BZ June 14, 2026

Επίσης, και οι δύο αγώνες είχαν πραγματοποιηθεί μήνα Ιούνιο και αμφότεροι κυριάρχησαν έναντι του ανταγωνισμού δίχως να έχουν το ταχύτερο μονοθέσιο.

Αν θα καταφέρει να φτάσει στην κορυφή της Formula 1 με τη Ferrari ο Χάμιλτον, αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Για την ώρα, η δουλειά που έχει γίνει στο παρασκήνιο από πλευράς τόσο Χάμιλτον όσο και Ferrari έχουν μόνο θετικά αποτελέσματα.