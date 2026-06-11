Διάκριση για τον Πέτρο Πισσαρίδη και το Voge DS800 Rally

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Πέτρος Πισσαρίδης συμμετείχε στο ιδιαίτερα απαιτητικό Hellas Rally Raid και πάνω στο κατάλληλα προετοιμασμένο Voge DS800 Rally έκανε μια σπoυδαία εμφάνιση!

To Hellas Rally Raid είναι ένας αγώνας προθάλαμος του περίφημου Rally Dakar και παγκοσμίως συγκαταλέγεται ανάμεσα στους καλύτερους αγώνες Off/Road. Για μια ολόκληρη εβδομάδα (25–31/5) περισσότεροι από 250 αναβάτες από 32 διαφορετικές χώρες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό σε έναν αγώνα Rally μοτοσυκλετών και ATV/SSV 1.600 αγωνιστικών χιλομέτρων. Στα βουνά της κεντρικής Ελλάδας, οι αγωνιζόμενοι κλήθηκαν σε μια σκληρή μάχη κόντρα σε αντιξοότητες και χρονόμετρα, με τη διαδρομή να ανεβαίνει σε υψόμετρα ακόμα και πάνω από τα 2.300m, ενώ στο πρόγραμμα υπήρχε και μία διήμερη δοκιμασία «Marathon Stage» κατά την οποία οι αναβάτες δεν είχαν δυνατότητα λήψης εξωτερικής βοήθειας.

Όπως και το 2025, κέντρο του αγώνα αποτέλεσε η παραλία στο Πευκί της Βόρειας Εύβοιας, όπου και στήθηκαν το bivouac και οι ομάδες του αγώνα. Υπήρξαν πολλές εργοστασιακές συμμετοχές, καθώς επίσης δυνατές ελληνικές ομάδες και ιδιώτες αναβάτες. Ανάμεσα στις έξη εταιρείες που έδωσαν δυναμικό εργοστασιακό παρών ήταν και η Voge, στην τρίτη συνεχόμενη συμμετοχή της στον θεσμό.

Οι κατηγορίες του Hellas Rally Raid 2026 χωρίστηκαν στις Rally και Adventure Raid. Οι αγωνιστικές Rally κατηγορίες ήταν οι M1 (125-390cc), M2 (400-475cc), M3 (480-600cc), M4 (650-750cc), M5 (650-900cc), M6 (1000-1300cc non-FIM), καθώς και οι κατηγορίες QUAD Unlimited και SSV Unlimited. Στο Adventure Raid συμμετείχαν Enduro μοτοσυκλέτες έως 650cc, Adventure δικύλινδρες άνω των 650cc, SSV Unlimited, ATV Unlimited και Cars SUV/4x4 Unlimited. Παράλληλα με τις βασικές κατηγορίες, απονεμήθηκαν και ειδικά έπαθλα για τις ταχύτερες γυναίκες συμμετέχουσες, τους αναβάτες άνω των 55 ετών (Veterans), αλλά και τους συμμετέχοντες που αγωνίστηκαν χωρίς εξωτερική υποστήριξη στην κατηγορία Male Moto.

Ο Πέτρος Πισσαρίδης τερμάτισε 7ος στην πλέον ανταγωνιστική κατηγορία M5, ένα αποτέλεσμα λίαν επιτυχημένο που αφήνει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Ο αναβάτης της Voge είχε μια άσχημη πτώση τη δεύτερη μέρα του αγώνα, που επέφερε τραυματισμό στο χέρι του και είχε ως αποτέλεσμα να τον δυσκολεύει μέχρι τη στιγμή του τερματισμού.

Ο Πέτρος Πισσαρίδης μίλησε για τον αγώνα του και τις απαιτητικές προκλήσεις του:

«Ήταν ένας καταπληκτικός και άψογα διοργανωμένος αγώνας που τον απόλαυσα σε όλη του τη διάρκεια. Μια δυνατή πτώση τη 2η μέρα μού δημιούργησε οίδημα στη δεξιά μου παλάμη, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να κρατάω καλά το τιμόνι. Μέρα με τη μέρα ένιωθα όλο και καλύτερα πάνω στο καταπληκτικό Voge 800 Rally, το οποίο αξίζει να σημειώσω πως αποδείχθηκε αλεξίσφαιρο με μηδέν φθορές και ζημιές. Η συμπεριφορά του μου αύξησε τη διάθεση να απολαύσω αυτόν τον πολύ σκληρό αγώνα, κάτι που φάνηκε τόσο από το μόνιμο χαμόγελό μου μέσα από το κράνος όσο και από τα αποτελέσματα της κάθε αγωνιστικής ημέρας. Από την 117η θέση της πρώτης ημέρας έφτασα στην 49η της γενικής κατάταξης την έβδομη! Ήταν ένας από τους πιο απαιτητικούς αλλά και πιο ασφαλείς αγώνες που έχω συμμετάσχει, τόσο από πλευράς τερέν όσο και από αυτή της πλοήγησης! Συγχαρητήρια στη διοργάνωση και, φυσικά, στον μηχανικό μου Γιώργο Παρσωτάκη και την ομάδα του Parsotakis Racing Garage για την άψογη μηχανολογική υποστήριξη και όχι μόνο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Voge Greece για την εμπιστοσύνη, στα παιδιά του Voge Club Hellas για την απίστευτη υποδοχή στον τερματισμό, που με έκανε να αισθανθώ σαν να ήμουν ο νικητής του Hellas rally, στους χορηγούς μου και φυσικά στην οικογένειά μου. Πολλοί με ρωτήσατε για το Voge 800 Rally. Νομίζω ότι αυτός ο αγώνας έδωσε την απάντηση. Αντέχει στα δύσκολα και κάθε χιλιόμετρο μας φέρνει πιο κοντά. Το Hellas Rally 2026 τελείωσε. Φεύγω πιο έμπειρος, πιο δυνατός και με ακόμα μεγαλύτερη όρεξη για τη συνέχεια. Ραντεβού στον επόμενο αγώνα».