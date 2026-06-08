Σαν Σήμερα: Οι Κουμπίτσα και Ρικάρντο κέρδισαν τον πρώτο τους αγώνα στην F1 (vid)

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Ημέρα των πρωτάρηδων η σημερινή, καθώς οι Ντάνιελ Ρικάρντο και Ρόμπερτ Κουμπίτσα κατέκτησαν την παρθενική τους νίκη στη Formula 1. Επιπλέον θα μάθουμε για μία νίκη του Νίκι Λάουντα στη Σουηδία, ενώ στο MotoGP πάμε με τέρμα το γκάζι σε Ιταλία και Ισπανία.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 8/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1975, ο αείμνηστος Νίκι Λάουντα επικράτησε στην πίστα του Άντερστορπ για το GP Σουηδίας και κατέγραψε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στη σεζόν. Ο Αυστριακός ευνοήθηκε από τις ατυχίες και τα μηχανικά προβλήματα των αντιπάλων του και με τη νίκη αυτή, έγινε φαβορί για τον τίτλο. Στο βάθρο ανέβηκαν επίσης οι Κάρλος Ρόιτμαν και Κλέι Ρεγκατσόνι.

Σαν σήμερα το 2003, ο Βαλεντίνο Ρόσι κατέκτησε τη νίκη στο GP Ιταλίας και την πίστα του Μουτζέλο για τον πέμπτο γύρο της σεζόν στο MotoGP. Ο «Γιατρός» μονομάχησε σχεδόν σε όλο τον αγώνα με τους συμπατριώτες Λόρις Καπιρόσι και Μαξ Μπιάτζι, όμως κατάφερε εν τέλει να δει πρώτος την καρό σημαία.

Σαν σήμερα το 2008, ο Ρόμπερτ Κουμπίτσα θριάμβευσε στο GP Καναδά και έγινε ο πρώτος Πολωνός νικητής αγώνα στην F1, έναν χρόνο μετά το τεράστιο ατύχημά του στην πίστα του Μοντρεάλ. Ωστόσο, χρειάστηκε πρώτα να εγκαταλείψουν ο poleman Λιούις Χάμιλτον και ο πρωταθλητής Κίμι Ράικονεν. Οι δυο τους είχαν σύγκρουση στο pitlane κατά τη διάρκεια του πρώτου αυτοκινήτου ασφαλείας. Ο Κουμπίτσα είχε δίπλα του στο βάθρο τον teammate του, Νικ Χάιντφελντ, στο ιστορικό 1-2 της BMW Sauber και τον Ντέιβιντ Κούλθαρντ της Red Bull Racing.

Σαν σήμερα, επίσης το 2008, ο Ντάνι Πεντρόσα διατήρησε το νικηφόρο σερί του σε εντός έδρας αγώνες και κυριάρχησε στο GP Καταλονίας. Δεύτερος τερμάτισε ο Κέισι Στόνερ, ο οποίος επικράτησε στην εντυπωσιακή μάχη που έδωσε με τον Βαλεντίνο Ρόσι.

Σαν σήμερα το 2014, μόλις στον έκτο του αγώνα με την Red Bull Racing, ο Ντάνιελ Ρικάρντο κατέκτησε επάξια την πρώτη του νίκη στην F1, στο Grand Prix Καναδά. O αγώνας αποδείχθηκε εφιαλτικός για την ομάδα της Mercedes, καθώς οι δύο της οδηγοί είχαν μηχανικά προβλήματα. Μάλιστα, ο Λιούις Χάμιλτον, εγκατέλειψε ενώ πάλευε για την πρώτη θέση με τον Νίκο Ρόσμπεργκ. Ο Γερμανός κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση, με τον Σεμπάστιαν Φέτελ τρίτο. Στους τελευταίους γύρους, είχαν τρομακτική σύγκρουση οι Φελίπε Μάσα και Σέρχιο Πέρεζ.

Φωτογραφίες: crystalracing/Χ