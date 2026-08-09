Ο Βραζιλιάνος θρύλος βλέπει τον Λούις Χάμιλτον ικανό να κατακτήσει τον τίτλο με τη Φεράρι και απαντά σε όσους αμφισβήτησαν την αξία του.

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Έμερσον Φιτιπάλντι, εξέφρασε το θαυμασμό του για την εντυπωσιακή επιστροφή του Λούις Χάμιλτον στις νίκες με τα χρώματα της Φεράρι, τονίζοντας πως ο 7κις πρωταθλητής μπορεί να διεκδικήσει στα ίσια τον τίτλο του 2026.

Διανύοντας τη δεύτερη σεζόν του με την ομάδα του Μαρανέλο, ο Βρετανός σταρ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας των οδηγών. Παρά τις αμφισβητήσεις και την οξεία κριτική που δέχθηκε την πρώτη του χρονιά σχετικά με το αν μπορούσε να ανταγωνιστεί τον ομόσταβλό του, Σαρλ Λεκλέρ, ο Χάμιλτον αποδεικνύει στην πίστα πως παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο Φιτιπάλντι θυμήθηκε τις δυσκολίες προσαρμογής που αντιμετώπισε ο ίδιος στην καριέρα του σε Formula 1 και IndyCar όταν μεγάλωνε, σχολιάζοντας τα όσα ακούστηκαν για τον Χάμιλτον την περασμένη χρονιά. «Χάρηκα παρά πολύ που είδα τον Λούις και τη Φεράρι να πηγαίνουν τόσο γρήγορα. Θυμάμαι πέρυσι... μου είχε συμβεί και εμένα στο IndyCar και στη Formula 1. Όταν μεγαλώνεις, ο κόσμος αρχίζει να λέει "λοιπόν, δεν μπορεί να οδηγήσει πια", και όλοι πέρυσι ασκούσαν κριτική στον Λούις. Έλεγαν "δεν μπορεί να νικήσει τον Λεκλέρ, είναι πολύ γέρος". Τώρα όμως είναι δυνατός. Για το άθλημα είναι υπέροχο, για τους φιλάθλους είναι υπέροχο. Το να βλέπεις τη Φεράρι να νικά ξανά και τον Λούις να νικά ξανά είναι φανταστικό», δήλωσε ο Φιτιπάλντι στο F1.com.

Τα νέα μονοθέσια, το καθαρό ταλέντο και η πίστη στον Βασέρ

Παράλληλα, ο Φιτιπάλντι στάθηκε σε μια παράμετρο που πολλοί παραβλέπουν: τους τεχνικούς κανονισμούς και τα νέα μονοθέσια της φετινής σεζόν. Τα αυτοκίνητα είναι πλέον μικρότερα σε διαστάσεις και παράγουν λιγότερη κάθετη δύναμη, γεγονός που τα καθιστά πιο δύσκολα στην ταχεία οδήγηση και αναδεικνύει το καθαρό οδηγικό ταλέντο.

«Αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο Λούις βελτιώθηκε: εξαιτίας του ελέγχου που έχει στο μονοθέσιο και της αίσθησής του. Είναι ένας εξαιρετικά ταλαντούχος οδηγός. Βρίσκεται στη δεύτερη χρονιά του με τη Φεράρι, γνωρίζει τους μηχανικούς και ξέρει το σύστημα», συμπλήρωσε. Ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος, ο Βραζιλιάνος ελπίζει να δει τον Χάμιλτον να μάχεται μέχρι τέλους για το στέμμα, δίνοντας σκληρές μάχες με τη Μερσέντες.

Παράλληλα, ο Φιτιπάλντι εξέφρασε την απόλυτη εκτίμησή του στον επικεφαλής της Φεράρι, Φρεντ Βασέρ, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν όταν η ART Grand Prix διαχειριζόταν την A1 Team Brazil. «Είναι ένας εξαιρετικός τύπος, ένας κορυφαίος επαγγελματίας. Πιστεύω ότι τώρα γνωρίζει πολύ καλά τους Ιταλούς, οπότε το δεύτερο μισό της σεζόν αναμένεται εξαιρετικό», κατέληξε.

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