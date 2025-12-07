Σαν Σήμερα: Ο τελευταίος αγώνας των θηρίων της κατηγορίας Group B (vid)

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στη σημερινή ημέρα έχει το WRC. Κυρίως επειδή πριν από 39 χρόνια πραγματοποιήθηκε ένας αγώνας ιστορικής σημασίας, ενώ ένας πολυπρωταθλητής κατέκτησε για πρώτη φορά νίκη στη Μ. Βρετανία. Στον κόσμο της Formula 1, ένας πρώην οδηγός και νυν σταρ των αγώνων αντοχής γιορτάζει σήμερα.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 7/12, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1976, γεννήθηκε ο θρύλος των αγώνων αντοχής, Μπενουά Τρελουγιέ. Η πολυετής αγωνιστική καριέρα του Γάλλου απαρτίζεται από τίτλους σε άκρως ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις τρεις νίκες στις 24 Ώρες Λε Μαν με την Audi, έναν τίτλο στο Super GT με τη Nissan, έναν τίτλο στη Super Formula και έναν παγκόσμιο τίτλο στους αγώνες αντοχής του WEC.

Σαν σήμερα το 1984, γεννήθηκε ο πασίγνωστος και ταλαντούχος Πολωνός οδηγός, Ρόμπερτ Κουμπίτσα. Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην F1 το 2006 με την BMW Sauber, παίρνοντας την πρώτη και μοναδική νίκη για τον ίδιο και την ομάδα του το 2008, στον Καναδά. Το 2011, ο Κουμπίτσα είχε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα σε ράλλυ στην Ανδόρα που λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή. Τελικά ανέκαμψε και αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC), από το 2013 έως και το 2016. Μετά από πολλές δοκιμές, ο Πολωνός σόκαρε τον κόσμο και επέστρεψε στην F1 το 2019, με τη Williams. Ωστόσο, τα αποτελέσματά του δεν μπόρεσαν να του εξασφαλίσουν μια θέση στο grid και τις σεζόν που ακολούθησαν. Πλέον παίρνει μέρος σε αγώνες αντοχής και το 2023 στέφθηκε πρωταθλητής στην LMP2 του WEC.

Σαν σήμερα το 1986, ολοκληρώθηκε το τελευταίο ράλλυ με αυτοκίνητα κατηγορίας Group B στο WRC. Το event έλαβε χώρα στις ΗΠΑ και νικητής αναδείχθηκε ο Μάρκου Άλεν, με μια Lancia Delta S4. Ο Φινλανδός άφησε 3 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα πίσω το Peugeot 205 T16 του συμπατριώτη και πρωταθλητή Γιούχα Κάνκουνεν. Ύστερα από τις πολλές αντιδράσεις και τραγικές εξελίξεις που στιγμάτισαν τη σεζόν, η διάσημη κατηγορία Group B δεν επέστρεψε σε αγώνες ράλλυ παγκοσμίου επιπέδου.

Σαν σήμερα το 2008, ο Σεμπαστιέν Λεμπ έκλεισε τη σεζόν στο WRC κατακτώντας για πρώτη φορά νίκη το Ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας. Ξεκινώντας από το 2003, ο Γάλλος θρύλος είχε τερματίσει στο βάθρο του συγκεκριμένου ράλλυ επί 6 συνεχόμενες χρονιές. Τελικά πήρε τη νίκη στην έβδομη προσπάθειά του, ξεπερνώντας το Ford Focus του Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα για 12,7 δευτερόλεπτα.

Φωτογραφίες: ASelekos/Twitter-X